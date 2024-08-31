Lucien Arkas Bağları’nda bağ bozumu deneyimi

Özlem SARSIN - İZMİR

Lucien Arkas Bağları içinde yer alan LA Mahzen, misafirlerini bağ bozumu konseptine özel olarak hazırlanan bir menüyle ağırladı. Misafirler, bağ manzarasına karşı keyifli akşam yemeği öncesinde hasata katılıp mahzenin eşsiz güzelliğini keşfederek farklı bir bağ bozumu deneyimi yaşadı.

Bu yılki bağ bozumu etkinliği, doğal üretim süreçlerini vurgularken, çevreye duyarlı tarımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bununla beraber Monreve Group ve Lucien Arkas Bağları, bağ bozumuna katılan herkes adına İzmir’de yaşanan yangının ardından Tema Vakfı tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına bir fidan bağışladı.

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, Lucien Arkas Bağları’ndaki bin 200 dönüm ekili arazide, tarihin ve bilimin ışığında doğal tarıma uyumlu 21 şaraplık üzüm çeşidinin yetiştirildiğini söyledi. Üretime çevreci yenilikler ekleyerek gelecek nesillere olan sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirten Arkas, bağ bozumunun için toprağın bereketi ve cömertliğini keşfetmeye bir davet niteliğini taşıdığını, Metropolis’in bereketli topraklarında hayat bulan üzümlerin şimdi salkım salkım toplanma zamanı olduğunu belirtti.