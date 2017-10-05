Lufthansa yenilendi, yolcu sayısı %15 arttı

05 Ekim 2017

Aysel YÜCEL

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Alman Lufthansa, 60’ıncı yılını doldurduğu Türkiye pazarında değişim ve yeniliklere odaklanarak büyümesini hızlandırdı. Şirket, turizmdeki gerilemeye rağmen yaz döneminde yolcu sayısını bir önceki yıla oranla yüzde 15 artırdı.

Lufthansa Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Kemal Geçer, “Değişime yeni ofisimizle başladık. 2017 değişim sürecinde başta yolcularımız olmak üzere kurumsal müşterilerimize ve acentalarımıza da yenilikler sunuyoruz. Önce Türkçe web site hizmetimiz başladı, uçak içi ikram servisimizi revize ettik, primeclass lounge’a geçiş yaptık ve yakında Flynet onboard internet servisimiz hizmete geçecek. Ayrıca kurumsal avantaj programımız PartnerPlusBenefit avantajlarını da genişlettik” dedi.

Amerika yolcusu Frankfurt’ta molayı tercih ediyor

Değişim sürecinin ve sunulan yeni hizmetlerin meyvesini verdiğini ifade eden Geçer, Lufthansa Türkiye’nin yaz sezonunu yüzde 15 artışla kapattığını açıkladı. Bu artışta Türkiye’den yurt dışına giden yolcuların etkili olduğuna dikkat çeken Geçer, “Türkiye’den Amerika’ya ve Asya’ya giden yolcularımızda artış var.. Mesela Amerika’ya yolculukta Lufthansa olarak daha rekabetçi fiyat sunuyoruz. “First class” ayrıcalığımız var yine. Ayrıca bazı yolcular Frankfurt’ta durup 1-2 saat lounge’da oturup sigara molası vermek istiyor mesela. Çünkü çok uzun bir yolculuk.

Bir de şunu fark ettik ki, bazı yolcular İstanbul üzerinden aktarma yapmaktansa Ankara üzerinden uçmayı tercih ediyor. Ayrıca bizde ekonomi ile business class arasında olan “prime economy’ var. Çok tercih ediliyor. Bu da bize ciddi bir rekabet avantajı sunuyor. Ayrıca yaptığımız joint venture sayesinde Amerika’nın her bölgesine uçarak fark yaratıyoruz” diye konuştu.

3. Havalimanı için görüşmeler sürüyor

Türkiye’de yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirten Geçer, ancak şu anda neticelenmiş bir hat olmadığını bunun için arz-talep dengesinin belli bir seviyeye gelmesini beklediklerini söyledi. 3. Havalimanı için görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Geçer, “3. Havalimanı için görüşmelerimiz geçen yıldan beri devam ediyor. Orada mutlaka kendi ofisimiz ve kendi chek-in kontuarımız olacak. Talep artışına bağlı olarak orada yeni hatları da gündeme alacağız” dedi.

Geçer, Lufthansa Group havayollarının bu yıl elde ettiği başarılara da değinerek şunları söyledi: . “Lufthansa, 20 Haziran 2017 tarihinde Le Bourget’te düzenlenen Paris Havacılık Fuarı’nda, havacılık konusunda uzmanlaşmış piyasa araştırma enstitüsü Skytrax tarafından verilen ödül ile ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’ seçildi. Bu yılın Business Traveller Ödülleri’nde de Lufthansa Group havayolları, İş Seyahati kategorisinde ‘Almanya ve Avrupa’nın En İyi Havayolları’ sıralamasında ilk üçte yer aldı. Swiss üst üste beşinci kez birinci sırada yer alırken, Austrian Havayolları ikinci sırada ve Lufthansa üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Lufthansa’nın mobil self-servis uygulamasındaki başarısını ‘Fast Travel Platinum Ödülü’ ile taçlandırdı.”

Lufhansa Türkiye'nin projeleri globalde örnek gösteriliyor

Kemal Geçer, hayalinin A 330’u Türkiye’ye getirmek olduğunu ifade ederek, “Ancak bunun için belli bir potansiyele ulaşmamız gerekiyor” dedi.

Lufthansa Türkiye’nin globalde yolcu sayısı ve cirosal anlamda üst sıralarda olmamasına rağmen, prestijinin yüksek olduğunu vurgulayan Geçer, "Avrupa’da çok güçlüyüz. Çünkü çok sayıda yurt dışı frekansımız var. Ancak Türkiye’de pazarın yüzde 70’ini domine eden çok güçlü bir yerli oyuncu var. THY dışında yine başka yerli oyuncular da var. Ama yabancı oyuncular arasında Türkiye’de üst sıradayız. Ancak bizim ülke olarak globalde prestijimiz yüksek. Buradaki pazarlama ve satış ekibimizin yaptığı projeler globalde hep örnek gösteriliyor. Bu da bizim arkadaşlarımızın pratik zekasının ve inovasyon gücünün göstergesi” dedi.