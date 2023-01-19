Lufthansa'dan ITA Hava Yolları hamlesi

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'ndan (MEF) yapılan yazılı açıklamada, "MEF, Alman Lufthansa'dan ITA Hava Yolları'nın azınlık hissesini satın almaya yönelik bir niyet mektubu aldı. Bakanlık, kararnamede belirlenen gerekliliklere uygun olarak teklifin yeterliliğini inceleme hakkını saklı tutar. Son bildirim tarihi olan bugüne kadar başka teklif gelmedi" ifadeleri kullanıldı.

Lufthansa da yaptığı yazılı açıklamada teklifi doğruladı.

Açıklamada, Lufthansa'nın planının azınlık hissesinin yanı sıra kalan hisselerin ileri bir tarihte satın alınmasına ilişkin opsiyonlar üzerinde anlaşmaya varmak olduğu da kaydedildi.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, aralık sonunda ITA'nın özelleştirilmesi konusunda adım atarak azınlık hissesinin satışına onay veren kararnameyi kabul etmişti.

ITA Hava Yolları, Ekim 2021'de mali desteklerle ayakta duran 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından kurulmuştu.