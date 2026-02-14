Lüks binicilik kıyafeti üreten firma iflas korumasına başvurdu

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta merkezli özel binicilik kıyafetleri üreticisi Kevin Garcia Originals, mali zorluklar nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu.

Şirket, Georgia Kuzey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreç, şirketin faaliyetlerini tamamen durdurmadan borçlarını yeniden düzenlemesine ve operasyonlarını sürdürmesine olanak tanıyor.

Lüks binicilik giyiminde uzman

Kevin Garcia Originals, yüksek kaliteli western at gösterisi kıyafetleri ve özel tasarım binicilik ürünleriyle tanınan bir marka olarak faaliyet gösteriyor. Limited şirket statüsünde faaliyet gösteren firma, özellikle kişiye özel tasarlanmış gömlekler ve yarışma kıyafetleriyle lüks binicilik giyim pazarında kendine özgü bir yer edinmiş durumda.

Şirketin merkezi Atlanta’da bulunurken, üretim ve operasyonlar da aynı şehirdeki tesis üzerinden yürütülüyor. Firma, özellikle western at gösterileri sektörüne yönelik özel üretimleriyle biliniyor.

E-ticaret faaliyetleri devam ediyor

2026 yılı başı itibarıyla Kevin Garcia Originals, aktif e-ticaret mağazası üzerinden hem hazır hem de kişiye özel tasarlanmış ürünlerin satışını sürdürüyor. Mahkeme gözetimindeki yeniden yapılandırma süreci boyunca şirketin faaliyetlerine devam ettiği ve müşterilere hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtiliyor.