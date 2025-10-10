Lüks kurvaziyer Marmaris'e 1194 turist getirdi!
Girit Adası’ndan gelen 240 metrelik lüks kruvaziyer “Marina”, Marmaris Cruise Port Limanı’na yanaştı. Gemideki 1194 turist, çarşı, Kaleiçi ve Yat Limanı başta olmak üzere ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezdi. Kruvaziyerin gece Antalya’ya hareket etmesi bekleniyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesine "Marina" isimli kruvaziyerle 1194 yolcu geldi.
Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 240 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Kruvaziyerde, 1194 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.
"Marina" kruvaziyerinin, gece saatlerinde demir alarak Antalya Limanı'na gitmesi bekleniyor.