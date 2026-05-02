Lüks otel devi iflas korumasına başvurdu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki lüks otel projelerinden biri olan Le Méridien Pasadena Arcadia’nın proje geliştiricisi SAICP Hotel LLC, iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirketin 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında değişen varlık ve borç bildiriminde bulunduğu aktarıldı.

Mali sorunlar açılıştan sonra başladı

Marriott bünyesindeki Le Méridien markası altında faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 2021 yılında hizmete açılmıştı. Ancak proje, açılışından kısa süre sonra finansal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Vergi ödemesinde temerrüde düştü

Şirketin 2024 yılında proje kapsamında yaklaşık 2,1 milyon dolarlık vergi ödemesinde temerrüde düştüğü belirtildi. Bu gelişme, otelin mali yapısına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Tarihi yarış pistinin yanında yer alıyor

Le Méridien Pasadena Arcadia, California’daki ünlü Santa Anita Hipodromu’nun yanında bulunuyor. Bölge, yıl boyunca önemli at yarışlarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Marriott, oteli tanıtırken tesisin tasarımında bölgenin binicilik kültüründen ilham alındığını ve modern sanat dokunuşlarının kullanıldığını ifade etmişti.

Otel sektöründe iflas dalgası büyüyor

Son dönemde birçok lüks konaklama tesisi ciddi finansal baskı altında. Artan işletme maliyetleri, düşük tüketici güveni ve seyahat harcamalarındaki yavaşlama sektör genelinde sorun yaratıyor.

2026 yılında Miami Beach’teki iki resort otel ile Kanada’daki bazı tarihi Fairmont otelleri de benzer şekilde iflas korumasına başvurdu.

Yönetim değişikliği dikkat çekti

Otelin yönetimini Pacifica Hotels adlı şirket yürütüyor. İflas başvuru belgelerinde, şirketin yakın dönemde yeni yöneticiler için işe alım sürecine girdiği bilgisi de yer aldı.