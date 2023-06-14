Lüks perakende sektörü ikinci yarıda büyüyecek

Sektörde büyüme beklediklerini söyleyen Enplus Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Murat Hatipoğlu, ilk yarıda oldukça umut vadedici bir tablo gördüklerini ifade etti.

Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizi sarsan deprem ve uzun süre gündemden düşmeyen seçim telaşına karşın toplamda enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 35’in üstünde bir büyüme sağladık. 2023’ün ilk yarısında dünyaca ise ünlü Alman markası Liebherr ile bir ortaklık imzaladık.

Liebherr artık Enplus bünyesinde olacak. İlk ürünler gelmek üzere, çok hızlı bir şekilde de mağazalarımızda yerlerini alacaklar. Liebherr’in globalde yaptıkları ciro 1,3 milyar euro. Bu anlamda Liebherr markası ile Türkiye’de de önemli bir beklenti içerisindeyiz. Yine ilk yarıda Ankara’da toplam dört mağazanın açılışını gerçekleştirdik. Aynı şekilde Antalya’da bir mağazamızın açılışını yaptık."