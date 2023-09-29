Lüks tüketim e-ticarette de kısılmadı

Mehtap HALICI

Lüks tüketim ürünleri satın alan segmentin, mevcut bulunulan ekonomik konjonktürden dolayı alışverişlerini sınırlamadığını ya da ihtiyaçlarını ötelemediğini belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, rakamsal olarak lüks tüketim ürünlerinde genel kategori ortalamalarının yüzde 26’sının üzerinde ek büyüme gerçekleştiğini söyledi.

E-ticaretin 2022 yılını 800 milyar TL’nin üzerinde bir rakamla kapadığını belirten Seyhun Özkara, “2023’ün ilk beş ayına baktığımızda yüksek bir enflasyon olmasına rağmen büyük bir yavaşlama görmüyoruz. İlk beş ayda yüzde 120’lere varan bir hacim büyümesi var.

Daha fazla bir büyüme olabilirdi ancak yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte 1-.1,5 ay bir yavaşlama yaşandı. Şimdi ciddi bir enflasyon etkisi de var. Bu sene yüzde 125’lik bir büyüme göreceğimizi ve 2023 sonunu 1.8 trilyon gibi bir rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz. Adette büyümeye bakarsak, orada da yüzde 40’larda bir oran var aslında sektör büyümeye devam ediyor diyebiliriz” dedi.

Lüks tüketim alışkanlıkları genişliyor

Lüks ürün kategorilerindeki satışlar yavaş yavaş dijitale kayıyor. E-ticaret üzerinden lüks tüketimde 2021-2022 ve 2023’ü kıyasladığımızda adetsel anlamda bir büyüme olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Yıl sonuna kadar en az yüzde 15 adetsel büyüme bekliyoruz. Lüks tüketim alışkanlıklarında bir genişleme var” dedi.

Hem ciro hem adet bazında artış var

E-ticaret üzerinden lüks tüketimde 2021-2022 ve 2023’ü kıyasladığımızda adetsel anlamda bir büyüme olduğunu ifade Cenk Çiğdemli, 15 bin e-ticaret sitesinin verilerini değerlendirdi: “Örneğin lüks tekstil giyim kategorisinde 2021 yılında ciro rakamı (Yaklaşık 15 bin e-ticaret sitesinin verilerine göre) 1.7 milyar TL iken, bu rakam 2022’de 3.6 milyar TL’ye yükselmiş. 2023’ün ilk 8 ayında ise 4.8 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Yıl sonuna kadar bu rakamın en az 7 milyar TL’ye ulaşarak geçen yılın iki katına yükselmesini bekliyoruz.

Lüks tüketim yıllık ortalama sepet tutarları kategorisinde örneğin saat-aksesuar segmentine baktığımızda, 2021 yılı rakamı 9 bin 983 TL, 2022 yılı rakamı 28 bin 318 TL olarak gerçekleşmiş. 2023 ilk 8 ayının ortalama sepet tutarı ise 34 bin 334 TL. Bu rakamın yıl sonuna kadar Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı alışverişleri gibi özel alışveriş festivallerinin de olduğunu göz önünde bulundurursak, en az 60 bin TL’ye ulaşarak geçen yılı ikiye katlayacağını düşünüyoruz.

Mücevheratta 2021 yılı yıllık ortalama sepet tutarı 3 bin 549 TL, 2022 yılı yıllık ortalama sepet tutarı 7 bin 121 TL. 2023 ilk 8 ayında ise bu tutar 16 bin 634 TL’ye ulaşmış. Yıl sonuna kadar geçtiğimiz yılın en az 3 katı kadar bir büyümeye ulaşacağını düşünüyorum. Lüks modada 2021 yıllık ortalama sepet tutarı 616 TL, 2022’de bu rakam bin 221 TL’ye ulaşmış. 2023 ilk 8 ayında ise 2 bin 364 TL’ye yükselmiş. Yıl sonuna kadar bu kategorinin de geçtiğimiz yılı en az üçe katlayacağı görülüyor.”

Saat ve aksesuar bilgisayar mücevherat ön sıralarda

Lüks kategoride en çok sipariş alan sektörler sıralaması en yüksekten en düşüğe şöyle; tekstil giyim, kozmetik güzellik, hediyelik ve aksesuar, iç giyim, takı ve mücevherat, motorlu taşılar ve otomotiv yedek parça, hobi, ev bahçe mobilyaları, oyun, beyaz eşya, bilgisayar. Lüks markalar özelinde yıllık ortalama sepet tutarı en fazla olan kategoriler ise şu şekilde sıralanıyor; Saat ve aksesuar, bilgisayar, mücevherat, mobilya dekorasyon, lüks moda ve iç giyim.