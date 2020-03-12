Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık

12 Mart 2020

Fikri CİNOKUR

ANTALYA- Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, bölgenin 2000 yılında başlayan lüks yat üretiminde, 20 yılda dünya markası olduğunu söyledi. Dünya yat sektöründe artık “Antalya Markası”nın konuşulduğunu belirten Şandan, 20 yılda bölgede 1,2 milyar dolar değerinde toplam 450 yat üretildiğini, bu yatların toplam boyunun 10 kilometreyi bulduğunu bildirdi.

Şandan, şöyle devam etti: “Bugün Antalya, lüks yat üretiminde bir dünya markası. Bölgemiz; nitelikli iş gücü, teknolojisi, alt yapısı, ürettiği yatların kalitesi, ülkemizin işçilik maliyetlerinin ve dolayısıyla yat fiyatlarının diğer ülkelere göre çok daha rekabetçi olması nedenleri ile sadece yerli yat markalarına değil dünyaca ünlü markalara da yat üreten bir sanayi merkezi.” Türkiye’nin, 80 metreye kadar yat üretiminde İtalya ve Hollanda’nın ardından dünyada 3. sırada yer aldığına dikkat çeken Şandan, “Antalya ve İstanbul’daki yat tersaneleri, birlikte bayrağı ileri taşıyor. Türk yat sanayi, Türkiye’nin liderliğe oynadığı bir sanayi kolu ve katma değeri çok yüksek” dedi.

Yeni yatırımlarla 90 metre boyunda yat üretilecek

Antalya Serbest Bölgesi’nde 2021 yılı Mart ayında tamamlanması planlanan yeni alt yapı yatırımları ile 90 metre boyunda yatların üretilebileceğini ve yat bakımının yapılabileceğini vurgulayan Emre Şandan, şunları kaydetti: yeni yatırımlar oluşacak yeni alt yapı ile Antalya Serbest Bölgesi, Akdeniz çanağındaki en önemli ilk 3 yat üretim ve bakım merkezinden biri olacak. Sektör sadece ülkeye ve şehrimize katkı sunmuyor, ihracata, istihdama, uluslararası arenada tanınırlığa da katkı sunuyor. En önemlisi de bu kadar karmaşık bir deniz aracını tasarlayabilmesi, üretebilmesiyle Türk yat sanayisinin ne kadar geliştiğini gösteriyor.”

Sektör, uluslararası ödüller kazanıyor

Antalya Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi Anonim Şirketi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses ise, Antalya’da dünyanın en ünlü sporcu ve iş insanları ile Ortadoğu’daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat yaparak ünlenen yat sektörünün uluslararası alanda “Antalya Markası” haline geldiğini bildirdi. Antalya’da üretilen birçok ultra lüks yatın, daha proje ve kızağa konulma aşamasında uluslararası ödüller kazandığını anımsatan Gürses, şöyle devam etti: “Bölgede sadece lüks yat yapılmıyor. Savunma sanayi gemileri de yapılıyor. Sahil güvenlik botları üretimi giderek artıyor. 2019’da sahiplerine teslim edilen yat ve sahil güvenlik botları; Katar, Portekiz, Hırvatistan, İtalya, ABD, İsrail ve Jamaika gibi ülkelere gitti. Türkiye’de Tuzla ve Ege Bölgesi’nde de yat yapım şirketleri var.”

Dünyada yat satışında Hollanda’nın birinci, İtalya’nın ikinci sırada olduğunu anlatan Gürses, “Türkiye, Antalya bölgesindeki yat üretimi ile dünyada üçüncü sıraya yerleşti. Serbest bölgeye çeşitli avantaların sağlanmasıyla yat sektörü hızla gelişti. Hollanda ve İtalya’ya da lüks yat satıyoruz” dedi.

20 milyon $'lık altyapı yatırımı

yapılacak Serbest Bölgede 2028’e kadar 20 milyon dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceklerini vurgulayan ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, “Bu yatırımların tamamlanmasıyla bölgemizde 90 metre boyunda yatlar üretilecek. Son 5 yılda bölgemizde üretilen yatların boyları 48 metreden 63 metreye çıktı. Şu anda 67 metrelik proje çalışmaları devam ediyor. Yeni yatırımlarla iskeleyi modernize edeceğiz. Bölgemizde üretilen her lüks yat ülkemize ve Antalya’ya prestij kazandırıyor” diye konuştu.