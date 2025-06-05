Lüksemburg’la çalışma grubu kurulacak

Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bu­lundu.

Dünyanın önde gelen finans mer­kezlerinden biri olan Lüksemburg’un Tür­kiye için önemli ortak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“Dijital inovas­yondan sürdürülebilir finansa, üretim­den Gümrük Birliğinin modernizasyonu­na, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilme­sine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Üçüncü ül­kelerde yeni işbirliği alanlarının kilidi­ni açmak ve ortak iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık. Sıcak misa­firperverliğiniz için minnettarım.”