Lükste rüzgar tersine dönüyor: 2026 yılı için toparlanma sinyali!

Avrupa’nın önde gelen lüks tüketim markaları, yaklaşık iki yıldır süren durgun satışlar ve yüzde 20’ye yaklaşan kâr düşüşlerinin ardından 2026’da yeniden yükselişe geçmeye hazırlanıyor. Beklenti, yatırım bankası ve finans kuruluşu UBS’in sektör görünümüne ilişkin yayımladığı güncel analizde yer aldı.

Yüzde 5'lik artış bekleniyor

Rapora göre, 2025’te yatay seyretmesi öngörülen sektörün, 2026’da organik satışlarda yaklaşık yüzde 5 artış yakalaması bekleniyor. Hisse başına kârın da bu yıl yaşanan yüzde 12’lik gerilemenin ardından yeniden aynı oranda yükselmesi öngörülüyor.

UBS, ortalama EBIT marjının 2026’da yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşeceğini hesaplıyor. Bu oran, 2023-2025 döneminde yaşanan toplam 510 baz puanlık daralmanın ardından yaklaşık 50 baz puanlık iyileşme anlamına geliyor.

Çin'de canlanma işaretleri

Beklenen toparlanmanın temelinde ise Çinli tüketicilerin talebindeki dengelenme ve markaların yaratıcı stratejilerini yenilemesi bulunuyor. 2025’te lüks tüketim satışlarının yaklaşık dörtte birini oluşturan Çinli müşterilerin, yıl boyunca zayıf seyreden talebin ardından tekrar canlanma işaretleri verdiği belirtiliyor.

Sektör, bu eğilime karşılık olarak giriş seviyesindeki ürün gruplarını yeniden öne çıkardı ve kreatif yönetimlerde önemli değişimlere gitti. 2025 yılı içinde 15 büyük markada kreatif direktör değişikliği yaşandı; bu sayı 2024’te sekizdi.

Hacim tarafında ise iki yıl süren düşüşün ardından 2026’da yaklaşık yüzde 3’lük bir artış bekleniyor. Fiyatlamaların büyümeye katkısının ise ortalama yüzde 2 civarında kalacağı, bunun da 2022’deki yüzde 8 ve 2023’teki yüzde 6’lık artışlarla karşılaştırıldığında belirgin bir yavaşlama olduğu vurgulanıyor.

Amerikalı tüketiciler, sektörün yaklaşık yüzde 25’lik bölümünü oluşturuyor. Bu grubun 2026’da yüzde 7 büyüme göstermesi bekleniyor; 2025’te bu oran yüzde 4’tü. Modellemeye göre ABD’li alışverişçilerin toplam büyümeye katkısı yüzde 34 civarında olacak.

Avrupalı tüketicilerin ise satışların yüzde 17’lik kısmını oluşturduğu ve 2026’da yüzde 6 büyüme sağlayarak sektöre yüzde 16 katkı vereceği öngörülüyor. Japon tüketicilerde beklenti yüzde 4 büyüme yönünde olsa da Çin-Japonya arasındaki gerilimin turistik harcamalar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

UBS raporunda ayrıca son yıllarda ön plana çıkan “sessiz lüks” modasının geri çekildiği, Loro Piana ve Brunello Cucinelli gibi sade tasarımlarla anılan bu akımın yerini daha iddialı ve maksimalist çizgilere bıraktığı belirtiliyor.