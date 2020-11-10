Lütfi Elvan’ın atamasında dikkat çeken ifade!

10 Kasım 2020

ANKARA (DÜNYA)

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 507 sayılı kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın, TBMM’ web sayfasındaki öz geçmişinde dikkat çeken bir ifade yer aldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun özgeçmişler ile ilgili bölümünde Lütfi Elvan’ın sayfasında fotoğrafının yanında yer alan “AY’nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanma, 10.11.2020” ifadesi dikkat çekti.



Bir süre sonra TBMM’nin sayfasından Elvan’ın özgeçmişi tamamen kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı