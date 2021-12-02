Lütfi Elvan’ın istifasının yankıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan görev değişikliği dış basında yankı buldu. Kulislerde bir süredir konuşulan Lütfi Elvan'ın istifası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Lütfi Elvan'ın istifasına ilişkin Reuters, "Hükümette ortodoks politikaya bağlı kalan son üst düzey yetkili istifa etti" ifadelerini kullandı. Bloomberg ise Lütfi Elvan’ın faiz indirimlerine karşı olduğunu kaydetti.

FT: Ortodoks politikaların son kalan sesi

Financial Times ise haberinde, “Erdoğan’ın kabinesinde ekonomik ortodoksluğun son kalan sesi olarak görülen Lütfi Elvan, görevden ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Haberde, Nebati’nin düşük faiz politikasını savunduğu hatırlatıldı. Analizde, “Elvan, iş dünyası tarafından saygı görmesine rağmen, son aylarda giderek daha fazla izole edilmiş olarak görülüyordu” denildi.

Reuters: Son piyasa dostu teknokrat

Reuters’ta yer alan analizde, “Erdoğan, hükümette ortodoks politikaya bağlı kalan son üst düzey yetkili Lütfi Elvan’ın istifasının ardından perşembe günü Nureddin Nebati’yi Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı” denildi.

Haberde son yıllardaki Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nda ve Merkez Bankası’ndaki değişiklikler için ‘güvenilirliği zedeleyen hamleler’ yorumu yapıldı. Ayrıca, “Bu ayrılık, Erdoğan’ın son 2 yıl içinde üç merkez bankası yöneticisini aniden görevden alması da dahil olmak üzere, üst düzey ekonomik pozisyonlardaki hızlı devrin sonuncusu. Bu hamlelerin politika oluşturmanın güvenilirliğini zedelediği görülüyor” denildi. Elvan’ın Naci Ağbal ile birlikte piyasa dostu teknokratlardan olduğu da kaydedildi.

Bloomberg: Elvan, faiz indirimlerine karşıydı

Bloomberg'in de konuya ilişkin analizinde, “Erdoğan, para birimini zayıflatan ve enflasyonu ateşleyen agresif faiz indirimleri nedeniyle yönetimde derinleşen çatlakların ortasında aniden maliye bakanını değiştirdi” ifadeleri kullanıldı.

Nebati’nin eski bakan Berat Albayrak’a yakın olduğu hatırlatılan haberde Lütfi Elvan’ın faiz indirimlerine karşı olduğu ifade edildi.

Al Jazeera: Görev süresi çok sayıda krize sahne oldu

Al Jazeera’de yer alan haberde ise, Lütfi Elvan’ın istifasının ardından maliye bakanlığı görevine Nureddin Nebati’nin getirildiği belirtilerek son dönemde TL’nin bu yıl dolar karşısında yüzde 40’ın üzerinde değer kaybettiğine de vurgu yapıldı. Elvan’ın sadece Kasım 2020’den bu yana görev yaptığının hatırlatıldığı haberde bir yıllık görev süresinin çok sayıda krize sahne olduğu ifade edildi.

Nureddin Nebati’nin maliye bakanlığına getirilmesiyle ilgili olarak Associated Press’te yer alan haberde de TL’deki rekor kayıplar öne çıkarıldı. Nebati’nin özgeçmişinden bilgilerin de verildiği haberde, kendisinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl” şeklindeki paylaşım tamamıyla İngilizceye tercüme edilerek yayınlandı.

Muhalafetten tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Merkez Bankası kasasından döviz bozdurup doları dizginlemeye çalışırken, hop bir gece yarısı operasyonuyla bir bakan gidip, bir bakan geliyor. Söylediğiniz gibi her şey yolundaysa neden piyasayı tedirgin ediyorsunuz? Yok değilse sorumlusu kim? Şimdi yarın çıkıp 'bu da stratejimizin bir parçasıydı' diyeceksiniz. 'Yeni bir şeyler deniyoruz' diyeceksiniz. Peki bu denediğiniz 'şey'in daha önce denenip başarılı olmuş bir örneği ya da iktisat biliminde kabul gören bir yanı var mı? Hiç sanmıyorum!” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ bir kişiyi daha koltuğundan etti. Lütfi Elvan da Başkanlık Sistemine özgü bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Hep söyledik: Yüz tane Bakan, bin tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur” değerlendirmesinde bulundu.