'Lux' devrim yaratmaya geliyor: ABD ve AMD'den milyar dolarlık süper bilgisayar projesi!

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve AMD CEO’su Lisa Su, büyük ölçekli bilimsel sorunları çözmek amacıyla iki süper bilgisayarın inşasını kapsayan 1 milyar dolarlık iş birliği anlaşmasını duyurdu.

Enerji Bakanı Wright, kurulacak sistemlerin özellikle füzyon enerjisi, nükleer enerji araştırmaları, savunma teknolojileri ve ilaç geliştirme gibi stratejik alanlarda büyük ilerlemeler sağlayacağını belirtti.

“Güneşin merkezini Dünya’da yeniden yaratmamız gerekiyor”

Bakan Wright, konuşmasında süper bilgisayarların füzyon enerjisi çalışmalarında hız kazandıracağını vurguladı:

“Harika ilerleme kaydettik, ancak plazmalar kararsız ve güneşin merkezini Dünya'da yeniden yaratmamız gerekiyor. Bu yapay zeka sistemlerinin hesaplama gücüyle çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Önümüzdeki iki-üç yıl içinde füzyon enerjisini kullanmak için pratik yollar bulacağımıza inanıyorum.”

“Lux” ilk sistem olacak

Projede yer alacak ilk süper bilgisayarın adı Lux olarak belirlendi. Sistem, AMD’nin MI355X yapay zeka çipleri üzerine inşa edilecek ve AMD tarafından üretilen CPU ve ağ çiplerini de içerecek.

Lux’un, önümüzdeki altı ay içinde tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor. Süper bilgisayar, AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Oracle Cloud Infrastructure ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı iş birliğiyle geliştirilecek.