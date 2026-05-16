LVMH’den moda dünyasını sarsan satış: Marc Jacobs el değiştiriyor
LVMH, ünlü moda markası Marc Jacobs’ı 850 milyon dolar karşılığında WHP Global ve G-III Apparel Group ortaklığına devretme kararı aldı. Tasarımcı Marc Jacobs ise markanın kreatif direktörü olarak görevine devam edecek.
Lüks moda sektöründe dikkat çeken bir satın alma anlaşması daha gündeme geldi. Dünyanın en büyük lüks tüketim gruplarından LVMH, uzun yıllardır bünyesinde bulunan Marc Jacobs markasını satma kararı aldı.
The Wall Street Journal’ın haberine göre anlaşma kapsamında WHP Global ile G-III Apparel Group markayı yüzde 50 ortaklıkla devralacak. İki şirketin anlaşma için 425’er milyon dolar ödeme yapacağı belirtildi.
Operasyonlar yeniden şekillenecek
Satış sonrası Marc Jacobs markasının doğrudan tüketiciye yönelik satış operasyonları ve toptan ticaret faaliyetleri G-III Apparel tarafından yönetilecek. Şirket ayrıca marka adı ve fikri mülkiyet haklarının kullanımında özel lisans yetkisine sahip olacak.
WHP Global ise lisans yönetim süreçlerinden sorumlu olacak. Şirket daha önce Vera Wang ve Rag & Bone gibi önemli moda markalarının lisans operasyonlarını yürütmüştü.
Marc Jacobs görevine devam edecek
LVMH, Marc Jacobs markasının çoğunluk hisselerini 1997 yılında satın almıştı. Aynı dönemde Marc Jacobs da Louis Vuitton’un kreatif direktörlüğüne getirilmişti.
1984 yılında kurulan marka özellikle çanta koleksiyonlarıyla küresel moda sektöründe güçlü bir konuma ulaştı. Anlaşmanın ardından Marc Jacobs’ın kreatif direktör olarak görevini sürdüreceği açıklandı. İşlemin ekim ayında tamamlanması bekleniyor.