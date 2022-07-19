Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar?

Maaş farkı ne zaman yatacak, sorusu milyonlarca emeklinin yanıtını aradığı soruların başında geliyor. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 42,35 oranında zamlandı.

Maaş farkı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı konusunda bir açıklama yapmazken, ödeme takvimi belli oldu. Bu takvime göre SSK emekli maaşı ödemeleri şu tarihlerde yapılacak:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağ-Kur emekli maaşı için tarihler ise şu şekilde olacak:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.