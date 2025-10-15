Maaş haczine gelir bazlı düzenleme geliyor

Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu’nda maaş haczi uygulamasını yeniden düzenleyecek taslağı tamamladı. Yeni düzenlemeyle birlikte maaş haczi oranı artık sabit olmayacak; kişinin gelir düzeyine göre kademeli olarak belirlenecek.

Mevcut uygulamada, çalışanın maaşının dörtte biri haczedilebiliyordu. Taslakla birlikte bu sabit oran kaldırılarak gelir bazlı haciz sistemine geçilecek.

Buna göre, asgari ücretli çalışandan en fazla yüzde 10, geliri arttıkça ise yüzde 60’a kadar maaş kesintisi yapılabilecek.

NTV'de yer alan habere göre avukat Begüm Ağar, düzenlemenin detaylarını şöyle anlattı:

“Mevcut düzende maaşın yüzde 25’ine kadar haciz uygulanabiliyor. Yeni taslakta, maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10, asgari ücretin iki katıysa yüzde 20, üç katıysa yüzde 30 oranında haciz yapılabilecek.”

Yeni düzenlemeye göre geliri 22 bin 104 lira olan bir çalışandan en fazla 2 bin 210 lira, 44 bin 208 liraya kadar geliri olan borçludan 8 bin 841 lira, 66 bin 312 liraya kadar kazancı bulunanlardan ise 19 bin 893 liraya kadar haciz uygulanabilecek.

Taslak ayrıca emekli maaşlarını koruma altına alıyor. Buna göre, SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacak.