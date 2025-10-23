Maaş promosyonu gündeme oturdu! Kim ne kadar alacak?

Bankalar 2025 yılının bitimine az bir süre kala maaş promosyonu için kamu kurumlarına teklif vermeye başladı. Şimdiye kadar TRT, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı anlaşmalar resmi olarak açıklandı.

TRT: 95 bin TL

TRT, çalışanlarının maaş promosyonu için Halkbank ile anlaştı. Promosyon tutarı 95 bin TL olarak açıklandı. TRT personeline ayrıca 15 bin TL ParafPara verilecek, ParafPara tutarı ise ocak, şubat ve mart aylarında üç eşit parça halinde hesaplara yatırılacak. Banka promosyonunu tercih etmeyen personele 440 bin TL sıfır faizli kredi verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 100 bin TL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesi canlı yapıldı. En yüksek iki teklifi veren Vakıfbank ile Türkiye İş Bankası'ndan 'güncelleme' istendi. Vakıfbank, 90 bin TL'nin üzerine çıkmadı. 88 bin 500 TL teklif veren Türkiye İş Bankası ise bu rakamı 100 bin TL'ye çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmayı "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle" notuyla duyurdu.

300 bin TL istediler

300 bin TL'den aşağı bir rakamı kabul etmeyen on binlerce polis, yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyadan tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü personeli en son, üç yıl önce 27 bin TL maaş promosyonu almıştı.

Anadolu Üniversitesi: 111 bin 500 TL

Anlaşma sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz bu titiz sürecin sonucunda, 4 bin 333 personelimiz için 111 bin 500 TL ile en yüksek teklifi veren QNB Türkiye ile sözleşme imzaladık. Tüm personelimize hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 113 bin TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ziraat Bankası ile anlaştı. 40 ay üzerinden yapılan protokole göre bakanlık personeli 99 bin 500 TL nakit, 13 bin 500 TL de para puan alacak.

Sağlık Bakanlığı'nın da 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan karşılığında Ziraat Bankası ile anlaştığı iddia edildi, ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.