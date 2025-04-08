Maaşı sigortada düşük gösterilen çalışanların hakları neler? Özgür Erdursun tek tek anlattı

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, çalışanların işveren tarafından mağdur edildiği sigorta sahtekârlığını gündeme taşıdı.

Özgür Erdursun, çalışanın maaşının işveren tarafından SGK’ya gerçek ücret üzerinden değil de daha düşük bir ücret üzerinden bildirildiği duruma ilişkin kritik bilgiler verdi.

Çalışma hayatına ilişkin tahmin ve analizleriyle yakından takip edilen Erdursun, işverenin çalışanın ücretinin SGK’ya düşük bildirmesi halinde vergi usul kanunun 359/a-2 kapsamında yanıltıcı bilgi düzenlemekten 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini aktardı.

Konu mahkemeye taşınırsa...

Erdursun, çalışanın maaşının düşük gösterildiğini öğrenmesi halinde yapabileceklerini de şöyle sıraladı. “Kıdem tazminatı ile işten ayrılabilir. Kıdem tazminatını ve eksik bildirilen ücretlerin tam bildirilmesini talep edebilir.”

Konunun mahkemeye taşınması halinde işveren, her ay için 2 brüt asgari ücret tutarında ceza ve eksik bildirimlerin primlerini ve gecikme cezasına öder. Ayrıca kıdem tazminatını ve diğer sosyal hakları faizi ile birlikte öder.