Macaristan Başbakanı Orban’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arabuluculuk övgüsü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devlet radyosuna verdiği haftalık röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna ile Rusya arasındaki Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki başarısını vurgulayarak, Erdoğan’ın şu ana kadar iki taraf arasında başarılı olan tek arabulucu olduğunu söyledi. Orban, bu başarının önemli olduğunu çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ateşkes için yapılan diplomatik çabalar içinde dikkat çeken bir rol oynadığını belirtti.

Ayrıca, Orban, Noel döneminde Ukrayna ve Rusya arasında kapsamlı bir ateşkes anlaşması yapılması için umutlu olduklarını ifade etti. Ancak, bu anlaşmanın Katolik Hristiyanlar için 25 Aralık'a yetişmesinin mümkün olmadığını belirten Orban, 7 Ocak tarihine işaret etti. Orban, bu tarihe kadar bir anlaşma sağlanırsa, 700-800 hatta bin civarında esir değişiminin gerçekleştirilebileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Orban, ateşkesin değerlendirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ikna etmeyi başardığını söyledi. Kısa vadeli bir barışın umut verici olduğunu belirten Orban, ateşkesin iki ila üç gün süreceğini ve Ukraynalıların da tutumlarını kolayca değiştirebileceğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin önceki açıklamalarına da değinen Orban, Zelenskiy'nin arabuluculuk önerilerine karşı tavrını eleştirerek, stratejik bir sükunet çağrısı yaptı. Orban, ateşkes teklifinin halen masada olduğunu ve Zelenskiy’nin bu konuda bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Son olarak, Orban, ABD’de Donald Trump’ın başkanlık dönemine dair yaptığı yorumlarda, Trump’ın farklı bir yaklaşım sergileyerek transatlantik ilişkileri değiştirebileceğini ifade etti. Orban, Avrupa ve ABD’nin Ukrayna savaşı için şimdiye kadar 310 milyar euro harcadığını, bu paranın Avrupa’nın güvenliği ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kullanılabileceğini dile getirdi.