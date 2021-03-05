"Macaristan ile 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde iş birliğine hazırız"

Macaristan Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Macaristan Ticari Fırsatlar Toplantısı" video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ankaralı sanayicilere Macaristan'daki yatırım imkanlarının anlatıldığı toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, her iki ülkenin konumlarından dolayı birbirlerine önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Türkiye ile Macaristan arasında 1997'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülke ticaret hacmine olumlu katkı sağladığını belirten Özdebir, şunları kaydetti: "Macaristan'a yönelik ihracatımızda ve ithalatımızda sanayi ürünlerinin payı oldukça yüksek. Ayrıca Macaristan'ın ülkemizi doğuya açılan merkez olarak benimsemesi de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri canlandırmıştır. Ülkelerimizin benimsemiş olduğu 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesinde sanayicilerimize büyük görevler düşmektedir. Bu konuda ASO olarak iş birliğine hazırız."

"İş birliği için iyi altyapı var"

Büyükelçi Matis de ASO ile uzun yıllardır iş birliği içinde çalıştıklarına işaret ederek, Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara'ya yapacağı yatırımı anımsattı.

İki ülke arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirebilmek için iş dünyasına büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Matis, ekonomik ve sanayi alanındaki iş birliği için iyi altyapı olduğunu kaydetti.