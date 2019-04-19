Macaristan pazarında Çin tehlikesi

19 Nisan 2019

Murat KÜÇÜK

TRABZON - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve üyeler, Romanya ve Macaristan ziyaretinden edindikleri izlenimleri basın ile paylaştı. Pek çok yeni iş birliğinin temellerinin atıldığı ziyarette Başkan Vekili Gürdoğan, Macaristan pazarındaki Çin tehlikesine dikkat çekti.

Ahmet Hamdi Gürdoğan izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: “Macaristan’da inşaat sektöründe bir Türk firmaları için fırsatlar olduğunu tespit ettik. Fakat Çinliler buradaki boşluğu bizden önce görmüşler. Budapeşte’de oluşturdukları inşaat malzemeleri pazarını ve showroomları aynı zamanda depo olarak da kullanıyorlar. Macaristan’a getirilen Çin ürünlerinin yüzde 10’u Macaristan pazarına kalan yüzde 90’ını ise Avrupa Birliği üyesi ülkelere satılıyor. Biz ihracatçılar olarak Türk Ticaret Merkezi konseptinin bu bağlamda tekrardan gözden geçirilerek hızlıca yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çinlilerin şu an uyguladığı depo ve showroom konseptine belli eklemeler de yapmalıyız. Avrupa Birliğinin KOBİ ihtiyacını göz önüne alarak Türk organize sanayi anlayışıyla Türk Centerlar yapılmalıdır. Böylece Türk ürünlerinin bir kısmı burada imal edilerek zaman ve vergi avantajı yaratılabilir. Başta inşaat ve mobilya sektörü olmak üzere acil eylem planıyla, girişimin başlaması gerekmektedir. Kaybedilen her gün Çinlilerin, Avrupa ve benzer pazarlardaki hakimiyetini güçlendirecektir. Türkiye Çin’den çok daha önce Macaristan ve Avrupa pazarındaydı, fakat bugün geldiğimiz noktada Çin Üsküdar’ı geçti. Sözün özü, yarın çok geç olabilir.”

Türk heyeti Çin firmalarını da ziyaret etti

Çin firmalarının showroom ve depolama alanlarını da ziyaret eden İhracatçılar Birliği heyeti burada firmaların temsilcileri ile de görüştü. DKİB temsilcileri bölgedeki Çinli yatırımcıların Macaristan'ı tercih etmelerinin en önemli iki sebebinin Macaristan’ın lojistik ve vergisel avantajları olduğunu belirtti. Macaristan yüzde 9 oranındaki kurumlar vergisi ile kurumlar vergisinin en düşük olduğu Avrupa ülkesi. Ayrıca konumu sebebiyle Macaristan üzerinden Avrupa’nın dört bir yanına ürün gönderilebiliyor. Programda konsolosluklar, ticaret müşavirleri, STK ve firmalarla görüşen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) heyeti, iş adamlarıyla da B2B görüşmeler gerçekleştirdi.