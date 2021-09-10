Macaristan’a transit geçiş belgesi 130 bine yükseltildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alına bilgiye göre, Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı 8-9 Eylül'de video konferans yoluyla yapıldı. Toplantıda, 2021 yılı için Türk taşımacılarına 1000 ikili ve 5 bin transit geçiş belgesi verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Her iki ülke arasında 2020 yılı Kasım ayında yapılan toplantıda, Türk taşımacılarının UBAK belgelerini Macaristan'da kullanmamaları karşılığında, transit geçiş belgesi sayısı 36 binden 110 bine, ikili belge sayısı da 3 binden 5 bine yükseltilmişti. Söz konusu uygulama, 2022'de de devam edecek, 130 bin transit belge alınacak.

Türk tarafının talebi üzerine sınırsız sayıda transit belge verileceği protokolle hüküm altına alındı. Ayrıca Türk taşımacılarının Macaristan'dan Irak'a yapacakları taşımalar için 500 adet 3'üncü ülke belgesi verilecek.

İkili belge sayısı muhafaza edilirken, Macar taşıtlarıyla yapılan taşımalarda artış olması durumunda Türk taşımacılarına ilave belge verilmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Taraflar, 2022 yılında da görüşmelere devam edecek.

Avrupa ülkelerine yönelik taşımalarda artış

İki ülke arasında 2020 yılı kasım ayında yapılan KUKK toplantısıyla transit belge sayısında sağlanan büyük artış sayesinde Avrupa'ya yönelik taşımalarda en önemli sorunlardan birisi aşılmıştı. Alınan karar, 2021 yılında uluslararası kara yolu taşımalarına büyük kolaylık getirirken taşımalarda ve ticarette yüksek oranda artış sağladı.

Transit sorunun çözülmesiyle Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Polonya gibi ülkelerde uluslararası kara yolu taşımalarındaki artış ortalama yüzde 40'e ulaştı, bu sayede tüm dünyada konteynır krizi yaşanırken, Türkiye güçlü lojistik altyapısıyla Avrupa'ya yönelik taşımalarda ve ihracatta rekor kırdı.

Uluslararası taşımalarda yaşanan bu artışla, geçiş belgelerine talep arttı. Bu ülkelerle yoğun müzakereler devam ederken yapılan çalışmalar sonucunda ilave geçiş belgesi sayısı 70 bini aştı.

Çekya'dan 6 bin ilave transit geçiş belgesi alındı. Böylece 2021 yılının son 4 aylık döneminde, Türk taşımacıları transit sorunu olmadan Avrupa ülkelerine taşıma yapma imkanına kavuşmuş olacak.