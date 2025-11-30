'Made in EU'nun ölümü! Çin devinin Paris'te açtığı mağaza Avrupa'yı karıştırdı

Çinli e-ticaret sitesi ve hazır giyim devi Shein üç hafta önce ilk yerleşik mağazasını Fransa'nın başkenti Paris'te açtı. Uygun fiyatlı hazır giyim ürünleri ile dikkat çeken Shein'in Avrupa pazarına girişi tekstil sektörü ve tüketici dernekleri arasında da endişeye yol açtı.

Avrupa'da 'rakipsiz derecede ucuz' olarak görülen marka, mağazasını açtığı ilk gün uzun kuyruklar ve izdihamla karşılanırken, kullanıcılar Shein ürünlerinin Inditex markalarla aynı kalitede ancak daha ucuz olduğunu savunuyor.

640 milyon euro gelir, 3 bin kişilik istihdam

Fransa'da ise markanın 23 milyon tüketici grubuyla AB'deki en büyük pazarı. İngiliz araştırma enstitüsü Oxford Economics, Shein'in faaliyetlerinin 2023 yılında Fransız ekonomisine 640 milyon euro gelir sağladığını ve 3 bin kişilik istihdam yarattığını tahmin ediyor.

Bu başarı, Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) tarafından da takdir edilse de tüm sosyal platformları ele geçiren marka bölgedeki tekstil sektörü için baskı oluşturuyor.

'Made in EU'nun ölümü mü?

Ortalama ürün fiyatının 7,90 euro olduğu Shein, 19 Kasım'da 12 meslek federasyonu ve yaklaşık yüz marka tarafından haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle dava edildi. Shein ise Fransa pazarına 2018'de girdiklerini belirterek, Fransız hızlı moda endüstrisindeki kırılmalardan tümüyle sorumlu tutulamayacaklarını savunuyor.

İspanya merkezli hazır giyim devi Inditex'in üretiminin yüzde 40 ila yüzde 60'ı AB dışında gerçekleşirken, Shein'in üretiminin yüzde 100'ü AB dışında gerçekleşiyor. Shein'in Çin'de 10 bin tedarikçisi bulunurken, bunların çoğu aynı zamanda diğer Fransız hazır giyim markalarına da tedarik sağlıyor. Kiabi, Decathlon ve Zara’nın tedarikçilerinin Shein ile aynı olduğu belirtiliyor.

AB standartlarını karşılamak için yatırım yapıyor

Öte yandan Shein sadece rekabet kısmında eleştiri almıyor. Avrupalı ​​tekstil üreticileri Shein'i çevre, iş gücü ve tüketici güvenliği kurallarını da ihlal etmekle suçluyor. Son birkaç yılda Shein'e farklı gerekçelerle İtalya 1 milyon euro, Fransa ise 40 milyon ve 150 milyon euro para cezası verdi.

Shein ise buna karşılık AB standartlarını karşılamaya yönelik yatırımlar yaptığını, 2025 yılında sadece ürün güvenliğine "15 milyon euronun üzerinde" harcama yaptığını bildiriyor.

Çevirimiçi alışverişe AB freni

Son dönemde ise Fransa, Çin e-ticaret devlerinin bölgedeki hızlı yükselişine karşılık AB dışından gelen kargolara 2 euroluk vergi getirdi.