‘Made in Russia’ güvencesiyle yeni ortaklıklar: Türk şirketleri orman ürünleri endüstrisinde neden Rusya’yı seçiyor?

İstanbul’da iki gün süren ve “Made in Russia” ulusal markası altında düzenlenen Rusya Orman Ürünleri Endüstrisi Kompleksi’nde yüzlerce görüşme gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 48 milyon dolar tutarında sözleşme potansiyeli ortaya çıktı.

Bu sonuçlar, Rusya orman ürünleri endüstrisinin ürünlerine olan yüksek talebi ve tarafların uzun vadeli iş birliğine olan kararlılıkların açıkça gösteriyor.

Diyalog için bir platform

“Made in Russia” sertifikasına sahip 22 Rus şirketten oluşan heyet, ahşap işleme, inşaat ve dağıtım sektörlerinden 90’dan fazla önde gelen Türk potansiyel iş ortağıyla bir araya geldi. Türk tarafının özellikle iğne yapraklı kereste, ahşap levhalar, paneller ve ortak üretim projelerine ilgi göstermesi, Türk iş dünyasının basit tedarik ilişkilerinin ötesine geçerek Rus ortaklarla katma değerli üretim alanlarına yönelme isteğini ortaya koydu.

Program, Türkiye’deki “Made in Russia” temsilcileri, Rusya Ticaret Temsilciliği ve aralarında Türkiye Orman Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TORİD) de yer aldığı iki ülkenin sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir panel oturumuyla başladı.

Türk katılımcılar, büyük ölçekli altyapı projeleri ve inşaat sektöründeki dinamik büyüme nedeniyle yerel sanayinin artan ihtiyaçlarını dile getirdi ve iş birliği için umut vadeden alanları belirledi. Görüşmelerde, taşımacılık koridorlarının iyileştirilmesi ve gümrük prosedürlerinin sadeleştirilmesi de ele alındı; bu adımların, her iki ülke için tedarik süreçlerini daha hızlı ve maliyet etkin hale getireceği vurgulandı.

Made in Russia: Güvenin sembolü ve ihracatın motoru

Etkinlik süresince yapılan birebir görüşmeler, “Made in Russia” ulusal markasının sadece bir etiket değil, uluslararası pazarlarda üreticiler ile iş ortaklarını buluşturan etkili bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türk şirketleri için bu marka, güvenilirlik, kalite güvencesi ve istikrarlı tedarikin sembolü haline geldi. Katılımcılar, markanın katma değerini ortak bir dille vurguladı.

Belka LLC Geliştirme Direktörü Alena Yakovleva, izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:

“Made in Russia ulusal marka sertifikası bizim için büyük önem taşıyor. Türk tüketiciler arasında ürünlerimizin tanınırlığını ve güvenilirliğini artırmamıza yardımcı oluyor. Bu sertifika, ürünlerimizin kalitesini ve menşeini doğruluyor; bu da rekabet gücümüzü pekiştiriyor.”

Heyette yer alan Yartsevskaya Fanera CEO’su Roman Shalaputov ise şunları söyledi:

"Made in Russia sertifikası bizim için yalnızca bir kalite işareti değil. Yeni fırsatlar açıyor: uluslararası etkinliklere davet ediliyoruz, yeni ortakların bulunmasına destek sağlanıyor ve tam kapsamlı ihracat desteği alıyoruz. Bu etiket, Rus kontrplak ürünlerine duyulan güveni artırıyor. Türkiye’de yüksek kaliteli bir ürün olarak görülüyor ve bunu partnerlerimizin geri bildirimlerinden açıkça hissediyoruz."

Bu sözler somut sonuçlarla da desteklendi. Belka LLC Geliştirme Direktörü Alena Yakovleva, “Belka LLC’nin Türk ortaklarıyla iş birliği anlaşması imzaladığını memnuniyetle duyuruyoruz. Bu anlaşma, yeni ortak projelere ve pazardaki varlığımızın genişlemesine kapı aralıyor” ifadelerini paylaştı.

Büyüyen pazar ve stratejik ortaklıklar

Türkiye’nin Rusya Orman Ürünleri Endüstrisi’ne ilgisi yalnızca kültürel yakınlığa değil, aynı zamanda sağlam ekonomik verilere de dayanıyor. 2021–2023 yılları arasında Rusya’dan Türkiye’ye yapılan kereste ihracatı üç katın üzerinde artış gösterdi. Market Report Analytics’in öngörülerine göre Türkiye’nin ahşap işleme sektörü 2025–2033 döneminde yılda ortalama yüzde 4 oranında büyüyecek. Ülkedeki yüksek kaliteli kereste ihtiyacının yaklaşık yarısı ithalatla karşılanıyor ve Rusya, Finlandiya ve Baltık ülkeleriyle birlikte en büyük tedarikçiler arasında yer alıyor.

Büyük bir üretim ve lojistik merkezi olarak Türkiye, Rus şirketleri için Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa pazarlarına açılan bir kapı konumunda. Bu durum yalnızca hammadde ve yarı mamul ihracatını değil, aynı zamanda ortak üretim, lokalizasyon ve teknoloji transferi için de benzersiz fırsatlar yaratıyor. Rus şirketleri bu bağlamda yalnızca ahşap ürünler değil, entegre çözümler de sunuyor.

Bu yaklaşım, markanın üst segment pazarlarda konumlanmasını ve uzun vadeli ilişkilerin kurulmasını sağlıyor.

Terra Siberika Direktörü Maria Vlasina şu değerlendirmede bulundu:

“Sibirya sedirinden ahşap ev inşasında uzmanlaşıyoruz. Bu, dünyanın dört bir yanında değer gören benzersiz bir malzeme. Şimdi Asya pazarlarına aktif şekilde açılıyoruz ve ‘Made in Russia’ sertifikası, yüksek kaliteli ürünleriyle güvenilir bir tedarikçi imajımızı güçlendirmemize yardımcı oluyor.”

Kalite ve sürdürülebilirlik odağı

Rus şirketlerinin en önemli rekabet avantajlarından biri, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki hassasiyetleri. “Terra Siberika”, “Yartsevskaya Fanera” ve “Belka” gibi katılımcılar, derinlemesine ahşap işleme ve yenilenebilir kaynak kullanımı konularına odaklanıyor. Kesim işlemleri devlet düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı yürütülüyor; modern üretim teknolojileri sayesinde atıklar minimize edilerek çevre dostu huş kontrplak, enerji verimli peletler gibi yüksek katma değerli ürünler elde ediliyor.

Bu yaklaşım, son yıllarda yeşil yapı malzemeleri ve sorumlu tüketim alanlarında artan ilgiyle Türkiye’nin kendi çevresel standartlarıyla da tamamen örtüşüyor. Böylece Rus üreticiler yalnızca mevcut talebe değil, küresel pazarın uzun vadeli trendlerine de yanıt veriyor.

Uzun vadeli ortaklığa doğru

İstanbul’daki iş heyeti, Rusya ile Türkiye arasında orman ürünleri endüstrisinde gelişen iş birliğinin, istikrarlı ve stratejik bir ortaklığa dönüşme yolunda ilerlediğini açıkça ortaya koydu. Made in Russia sertifikasıyla onaylı yüksek kaliteli Rus malzemeleri, avantajlı lojistik, Türkiye’nin stratejik konumu ve çeşitlendirmeye yönelik ortak irade, bu alanı iki ülke arasındaki ticaretin büyümesi açısından en umut vadeden yönlerden biri haline getiriyor. Bu misyon, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek yeni ortak projeler ve ekonomik bağlar için sağlam bir zemin oluşturdu.