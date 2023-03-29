Maden işletmeleri zorluklara isyan etti

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda maden işletmecilerinin içinde bulunduğu koşullara değinen EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Maden ve Taş Ocakları Sanayi Komitesi Başkanı Hakan Ürün, bugün gelinen noktada Türkiye’de maden işletmecilerinin artık iş yapamaz hale geldiğini ve pek çok işletmenin bu nedenle kapandığını söyledi.

Madencilik sektörü Türkiye için önemli bir sektördür

Maden işletme ruhsatı alabilmek için çok büyük bedeller ödendiğini söyleyen Ürün, ayrıca izin alma süreçlerinin de çok uzun sürdüğünün altını çizdi. Tüm sektörlerin birbirinden farklı sorunlarını olduğunu söyleyen Ürün, maden sektörünün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle tüm sektörlerden ayrıldığını belirtiyor.

Ürün bu sorunları şu şekilde aktardı: “Diğer sektörlerden bizi ayıran bir maden kanunumuz ve uygulama yönetmeliğimiz var. Tüm madenciler olarak yönetmeliklere tabi olarak hareket etmeye çalışsak da tarife dışı pek çok engel ile karşılaşıyoruz” dedi.

Kamuoyunun maden sektörünü çevre katliamcısı olarak değerlendirdiğini ifade eden Hakan Ürün, “Bunu asla kabul etmiyoruz. Madencilik sektörü de Türkiye için vazgeçilmez bir sektördür ve biz de bu anlamda önemli bir katma değer yaratıyoruz” dedi.

İzin alma süresi 2 yıla uzadı, işletmeler kapandı

İzin süreleri ile ilgili çok büyük problem yaşandığının altını çizen Ürün, bu sıkıntılar nedeniyle pek çok işletmenin kapandığına dikkat çekiyor.

ÇED raporu almadan hiçbir şeye başlayamadıklarını belirten Ürün, izin süreçlerinin bunlarla da tamamlanmadığını şu sözlerle aktarıyor: “ÇED raporu almak için 19 kurumdan 63 imza ile işe başlıyoruz ve bu madenciliğe başlayacağımız anlamına gelmiyor. Bunların ardından başka izinler de alınması gerekiyor.

En büyük sorunlarımızdan biri de Orman İzinleri… Eskiden 2-3 hafta içerisinde aldığımız izinlerin süresi 2 yıla kadar uzamaya başladı. 2 yıl uzaması bazı maden işletmelerinin kapatılmasına sebep oldu. Tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı ve bu sorun hala devam ediyor. Güvenlik soruşturması adı altında bu süreç uzatılıyor” dedi.

Bedeller çok yüksek

Diğer sorunlardan birinin de maliyetler ve bedeller olduğunu ifade eden Ürün, “Biz geçici olarak belirli bir süreliğine devletten işletme hakkını alıyor ve ruhsata göre de devlete bedel ödüyoruz.

Bu bedeller oldukça yüksek. Yatırım bedeli 500 milyon olan bir tesiste kiralanacak alana 10 yıl süre ile ödenecek bedel, zaman zaman yatırım bedelinin yarısını veya tamamını geçiyor.

Konuşmasında maden sektörü için Ege bölgesinin önemine değinen Hakan Ürün, Türkiye’de çıkarılan 90 çeşit madenin 31 çeşidinin Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri olarak bu bölgede üretildiğini ve sektörün 2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.