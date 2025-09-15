“Maden sektörü önemli sınavlarla karşı karşıya”
Ege Maden İhracatçıları Birliği, Laodikya Antik Kenti’nde düzenlenen Doğal Taş Gala Gecesi’nde ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi. Başkan İbrahim Alimoğlu, sektörün büyüdüğünü ancak kur, maliyet ve rekabet baskılarıyla önemli sınavlar verdiğini söyledi.
Özlem SARSIN - DENİZLİ
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Denizli’nin Laodikya Antik Kenti’nde AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın Ödül Töreni ile Doğal Taş Gala Gecesi’ni, “Taşa Sanat Kat” mottosuyla gerçekleştirdi. Gala gecesi aynı zamanda, EMİB üyeleri arasında 2024 yılında “toplam doğal taş”, “işlenmiş doğal taş”, “blok doğal taş”, “granit”, “katma değerli ihracat”, “katkı sağlayan yeni üyeler” ve “yeni pazarlar” kategorilerinde en çok ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne de ev sahipliği yaptı. Yedi kategoride 35 firma ödül aldı.
“Başarılarımız artsa da zorluklar büyüyor”
Törende konuşan EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu yıl AMORF yarışmasına 221 projenin başvurduğunu belirterek, jüri değerlendirmesiyle üç projenin ödüllendirildiğini söyledi. Alimoğlu şöyle devam etti: “Her ne kadar başarılarımız artsa da sektörümüz önümüzdeki dönemde önemli sınavlarla karşı karşıya. 2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye geneli sektörümüz yüzde 0,9’luk artışla 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Biz EMİB olarak aynı dönemde yüzde 10 artışla 685 milyon dolarlık ihracat yaparak pozitif ayrışmayı başardık. Ancak kur ile enflasyon arasındaki makasın açılması, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış ve döviz kurundaki durağanlık rekabet gücümüzü zorluyor.”
“Koşulların hafiflemesini istiyoruz”
Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklere de değinen Alimoğlu, şunları söyledi: “Kanuna bağlı yönetmelik çalışmaları başladı. Bürokratlarımızdan istirhamımız, çevre ve iş güvenliği dışındaki koşulların hafifletilmesidir. Dünya sıralamasında ilk üç için mücadele eden mermer sektörümüz, endüstriyel hammaddelerimiz ve agrega–çimento sektörümüz için gerçekten desteğe ihtiyaç var. Bütün zorluklara rağmen pes etmiyoruz. 2025 başından bu yana Londra, Kenya, Las Vegas ve Los Angeles’a başarılı ticaret heyetleri düzenledik. Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı’na milli katılım sağladık. Pakistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile Şam Uluslararası Fuarı’na info stant ile katıldık. Marble İzmir’de ve ilk kez düzenlenen Afyon Blok Mermer Fuarı’nda sektörümüzü güçlü şekilde temsil ettik. Önümüzde Bağdat Fuarı var. Ayrıca Fas, Tunus ve Meksika gibi pazarlara yönelik heyet programlarımızla Türk doğal taşını yeni coğrafyalara taşımaya kararlıyız. Türk madencilik sektörü olarak üretimden ihracata zincirin her halkasında çalışıyoruz. Zorluklara rağmen ayakta kalmayı başarıyoruz. Ülkemiz için üretmeye, katma değer yaratmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz.”
“İhracatımız büyümeye devam ediyor”
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatta istikrarlı büyümesini vurguladı: “Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin büyüme performansı sürüyor. Geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 2,4 artışla 372 milyar dolara ulaştı. Bu yıl da ivme devam ediyor. Ocak–Ağustos döneminde yüzde 4,3 artışla 178,1 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Doğal taşta 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada en çok ihracat yapan üçüncü ülkeyiz. Tanıtımdan markalaşmaya, her aşamada ihracatçılarımızı destekliyoruz. Geçen yıl 25 milyar TL destek sağladık, bu yılki bütçemiz yaklaşık 33 milyar TL. Ayrıca tasarım gücünün artması ve katma değerli ihracat için dereceye giren tasarımcıların yurtdışı eğitimlerini de destekliyoruz. Eximbank aracılığıyla ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.”
“Mermer yüksek katma değer sağlıyor”
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise mermerin ihracattaki önemine dikkat çekti: “Toplam 6 milyar dolarlık maden ve doğal taş ihracatımız var. Bunun yaklaşık 2 milyar doları mermerden geliyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyar 325 milyon dolarlık ihracat yaptık ve geçen yılın üzerine çıktık.”