“Maden sektörü önemli sınavlarla karşı karşıya”

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Laodikya Antik Kenti’nde düzenlenen Doğal Taş Gala Gecesi’nde ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi. Başkan İbrahim Alimoğlu, sektörün büyüdüğünü ancak kur, maliyet ve rekabet baskılarıyla önemli sınavlar verdiğini söyledi.

Özlem SARSIN - DENİZLİ

Ege Maden İhracatçıla­rı Birliği (EMİB), De­nizli’nin Laodikya An­tik Kenti’nde AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın Ödül Töreni ile Doğal Taş Gala Gecesi’ni, “Taşa Sanat Kat” mot­tosuyla gerçekleştirdi. Gala ge­cesi aynı zamanda, EMİB üyele­ri arasında 2024 yılında “toplam doğal taş”, “işlenmiş doğal taş”, “blok doğal taş”, “granit”, “katma değerli ihracat”, “katkı sağlayan yeni üyeler” ve “yeni pazarlar” kategorilerinde en çok ihracat ya­pan firmaların ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödül Töre­ni”ne de ev sahipliği yaptı. Yedi kategoride 35 firma ödül aldı.

“Başarılarımız artsa da zorluklar büyüyor”

Törende konuşan EMİB Yö­netim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu yıl AMORF yarış­masına 221 projenin başvurdu­ğunu belirterek, jüri değerlendir­mesiyle üç projenin ödüllendi­rildiğini söyledi. Alimoğlu şöyle devam etti: “Her ne kadar başa­rılarımız artsa da sektörümüz önümüzdeki dönemde önemli sınavlarla karşı karşıya. 2025 yı­lının ilk 6 ayında Türkiye geneli sektörümüz yüzde 0,9’luk artış­la 2,9 milyar dolarlık ihracat ger­çekleştirdi. Biz EMİB olarak ay­nı dönemde yüzde 10 artışla 685 milyon dolarlık ihracat yaparak pozitif ayrışmayı başardık. An­cak kur ile enflasyon arasındaki makasın açılması, enerji ve işçi­lik maliyetlerindeki artış ve dö­viz kurundaki durağanlık rekabet gücümüzü zorluyor.”

“Koşulların hafiflemesini istiyoruz”

Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklere de değinen Ali­moğlu, şunları söyledi: “Kanuna bağlı yönetmelik çalışmaları baş­ladı. Bürokratlarımızdan istirha­mımız, çevre ve iş güvenliği dışın­daki koşulların hafifletilmesidir. Dünya sıralamasında ilk üç için mücadele eden mermer sektörü­müz, endüstriyel hammaddeleri­miz ve agrega–çimento sektörü­müz için gerçekten desteğe ihti­yaç var. Bütün zorluklara rağmen pes etmiyoruz. 2025 başından bu yana Londra, Kenya, Las Vegas ve Los Angeles’a başarılı ticaret he­yetleri düzenledik. Xiamen Ulus­lararası Doğal Taş Fuarı’na milli katılım sağladık. Pakistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Uluslara­rası Madencilik, Doğal Kaynak­lar ve Teknolojileri Fuarı ile Şam Uluslararası Fuarı’na info stant ile katıldık. Marble İzmir’de ve ilk kez düzenlenen Afyon Blok Mer­mer Fuarı’nda sektörümüzü güç­lü şekilde temsil ettik. Önümüz­de Bağdat Fuarı var. Ayrıca Fas, Tunus ve Meksika gibi pazarla­ra yönelik heyet programlarımız­la Türk doğal taşını yeni coğraf­yalara taşımaya kararlıyız. Türk madencilik sektörü olarak üre­timden ihracata zincirin her hal­kasında çalışıyoruz. Zorluklara rağmen ayakta kalmayı başarıyo­ruz. Ülkemiz için üretmeye, kat­ma değer yaratmaya ve ihracatı­mızı artırmaya devam edeceğiz.”

“İhracatımız büyümeye devam ediyor”

Ticaret Bakanlığı İhracat Ge­nel Müdürü Mehmet Ali Kılıçka­ya da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatta istikrar­lı büyümesini vurguladı: “Küre­sel ekonomideki dalgalanmala­ra rağmen Türkiye’nin büyüme performansı sürüyor. Geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 2,4 artışla 372 milyar dolara ulaştı. Bu yıl da ivme devam ediyor. Ocak–Ağus­tos döneminde yüzde 4,3 artış­la 178,1 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Doğal taşta 2 milyar do­larlık ihracatla dünyada en çok ihracat yapan üçüncü ülkeyiz. Tanıtımdan markalaşmaya, her aşamada ihracatçılarımızı des­tekliyoruz. Geçen yıl 25 milyar TL destek sağladık, bu yılki büt­çemiz yaklaşık 33 milyar TL. Ay­rıca tasarım gücünün artması ve katma değerli ihracat için dere­ceye giren tasarımcıların yurtdı­şı eğitimlerini de destekliyoruz. Eximbank aracılığıyla ihracatçı­larımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.”

“Mermer yüksek katma değer sağlıyor”

Denizli İhracatçılar Birli­ği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise mermerin ihracattaki önemi­ne dikkat çekti: “Toplam 6 mil­yar dolarlık maden ve doğal taş ihracatımız var. Bunun yaklaşık 2 milyar doları mermerden geli­yor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyar 325 milyon dolarlık ihracat yaptık ve geçen yılın üzerine çıktık.”

