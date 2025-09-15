“Maden sektörü önemli sınavlarla karşı karşıya”

Özlem SARSIN - DENİZLİ

Ege Maden İhracatçıla­rı Birliği (EMİB), De­nizli’nin Laodikya An­tik Kenti’nde AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın Ödül Töreni ile Doğal Taş Gala Gecesi’ni, “Taşa Sanat Kat” mot­tosuyla gerçekleştirdi. Gala ge­cesi aynı zamanda, EMİB üyele­ri arasında 2024 yılında “toplam doğal taş”, “işlenmiş doğal taş”, “blok doğal taş”, “granit”, “katma değerli ihracat”, “katkı sağlayan yeni üyeler” ve “yeni pazarlar” kategorilerinde en çok ihracat ya­pan firmaların ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödül Töre­ni”ne de ev sahipliği yaptı. Yedi kategoride 35 firma ödül aldı.

“Başarılarımız artsa da zorluklar büyüyor”

Törende konuşan EMİB Yö­netim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu yıl AMORF yarış­masına 221 projenin başvurdu­ğunu belirterek, jüri değerlendir­mesiyle üç projenin ödüllendi­rildiğini söyledi. Alimoğlu şöyle devam etti: “Her ne kadar başa­rılarımız artsa da sektörümüz önümüzdeki dönemde önemli sınavlarla karşı karşıya. 2025 yı­lının ilk 6 ayında Türkiye geneli sektörümüz yüzde 0,9’luk artış­la 2,9 milyar dolarlık ihracat ger­çekleştirdi. Biz EMİB olarak ay­nı dönemde yüzde 10 artışla 685 milyon dolarlık ihracat yaparak pozitif ayrışmayı başardık. An­cak kur ile enflasyon arasındaki makasın açılması, enerji ve işçi­lik maliyetlerindeki artış ve dö­viz kurundaki durağanlık rekabet gücümüzü zorluyor.”

“Koşulların hafiflemesini istiyoruz”

Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklere de değinen Ali­moğlu, şunları söyledi: “Kanuna bağlı yönetmelik çalışmaları baş­ladı. Bürokratlarımızdan istirha­mımız, çevre ve iş güvenliği dışın­daki koşulların hafifletilmesidir. Dünya sıralamasında ilk üç için mücadele eden mermer sektörü­müz, endüstriyel hammaddeleri­miz ve agrega–çimento sektörü­müz için gerçekten desteğe ihti­yaç var. Bütün zorluklara rağmen pes etmiyoruz. 2025 başından bu yana Londra, Kenya, Las Vegas ve Los Angeles’a başarılı ticaret he­yetleri düzenledik. Xiamen Ulus­lararası Doğal Taş Fuarı’na milli katılım sağladık. Pakistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Uluslara­rası Madencilik, Doğal Kaynak­lar ve Teknolojileri Fuarı ile Şam Uluslararası Fuarı’na info stant ile katıldık. Marble İzmir’de ve ilk kez düzenlenen Afyon Blok Mer­mer Fuarı’nda sektörümüzü güç­lü şekilde temsil ettik. Önümüz­de Bağdat Fuarı var. Ayrıca Fas, Tunus ve Meksika gibi pazarla­ra yönelik heyet programlarımız­la Türk doğal taşını yeni coğraf­yalara taşımaya kararlıyız. Türk madencilik sektörü olarak üre­timden ihracata zincirin her hal­kasında çalışıyoruz. Zorluklara rağmen ayakta kalmayı başarıyo­ruz. Ülkemiz için üretmeye, kat­ma değer yaratmaya ve ihracatı­mızı artırmaya devam edeceğiz.”

“İhracatımız büyümeye devam ediyor”

Ticaret Bakanlığı İhracat Ge­nel Müdürü Mehmet Ali Kılıçka­ya da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatta istikrar­lı büyümesini vurguladı: “Küre­sel ekonomideki dalgalanmala­ra rağmen Türkiye’nin büyüme performansı sürüyor. Geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 2,4 artışla 372 milyar dolara ulaştı. Bu yıl da ivme devam ediyor. Ocak–Ağus­tos döneminde yüzde 4,3 artış­la 178,1 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Doğal taşta 2 milyar do­larlık ihracatla dünyada en çok ihracat yapan üçüncü ülkeyiz. Tanıtımdan markalaşmaya, her aşamada ihracatçılarımızı des­tekliyoruz. Geçen yıl 25 milyar TL destek sağladık, bu yılki büt­çemiz yaklaşık 33 milyar TL. Ay­rıca tasarım gücünün artması ve katma değerli ihracat için dere­ceye giren tasarımcıların yurtdı­şı eğitimlerini de destekliyoruz. Eximbank aracılığıyla ihracatçı­larımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.”

“Mermer yüksek katma değer sağlıyor”

Denizli İhracatçılar Birli­ği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise mermerin ihracattaki önemi­ne dikkat çekti: “Toplam 6 mil­yar dolarlık maden ve doğal taş ihracatımız var. Bunun yaklaşık 2 milyar doları mermerden geli­yor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyar 325 milyon dolarlık ihracat yaptık ve geçen yılın üzerine çıktık.”