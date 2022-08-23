Madenciler izin süreçlerinin kısaltılmasını istiyor

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ

Doğal taş ve maden sektörünün sorunları Denizli’de masaya yatırıldı. Denizli İhracatçılar Birliği ile Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) organizatörlüğünde düzenlenen Maden Sektörleri İstişare Toplantısı’nda sektörün en önemli sorununun izin süreçleri olduğu dile getirildi. Sektörün sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretmek için bir araya geldiklerini kaydeden DENMERDER Başkanı Mehmet Serter, sektör olarak Denizli’nin ihracatına geçen yıl 287 milyon dolarlık bir katkı sağladıklarını söyledi.

Denizli’nin yıllık 290 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla toplam ihracatımızdan yüzde 6,3 pay aldığını ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise şunları kaydetti, “İşlenmiş doğal taş grubunda 245 milyon dolarla Türkiye birincisiyiz. Benzer tablo Ağustos ayı itibariyle de devam ediyor. Denizli yıllık olarak 123 ülkeye doğal taş ihracatı yapıyor, ancak ilk beş ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın payı yüzde 77. Bu açıdan baktığımızda, doğal taş ihracatımızın daha farklı ülkelere de yayılmasının sürdürülebilirlik ve çeşitlilik adına önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"Finansman değil, yatırım yapmak istiyoruz"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, toplantılardan sonuç almanın önemli olduğunu belirterek, “İş dünyası bu tür toplantılarda ne istiyor? Finansa erişim, kredi ve teşvikler. Bizim sektörümüz yatırım yapmak ve istihdam sağlamak istiyor. Ocak açmak istiyor. Bu yatırımlar için bizim isteğimiz ise izin süreçleri. İzin süreçleri bizim en önemli sorunumuz” şeklinde konuştu.

Mevzuat çalışmaları sürüyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, sektörün problemleri bildiklerini, çözmek için çalıştıklarını belirterek, “Kanunla ilgili düzenleme yapma çalışmalarımız önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Bugün sizlerden alacağımız talep ve istekleri çözmek amacındayız. Sorunları bir üst makama taşıyoruz. Bire bir tüm problemlerinizi dinleyip, çözümü için uğraş vereceğiz” dedi.