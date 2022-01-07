Madenciler, ruhsat izin süreçlerinin kısalmasını istiyor

Madenciler, yeni ihracat rekorları kırmak ve Türkiye’ye daha fazla girdisi sağlayabilmek amacıyla ruhsat izin süreçlerinin kısalmasını istiyor. TİM’in verilerine göre, ihracat ve üretim odaklı çalışan maden sektörü 2021'i rekor ihracat artışıyla kapattı. Maden ihracatı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 5 milyar 930 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde doğaltaş ihracatı yüzde 21 artışla 2 milyar 91 milyon dolar, metalik madenler yüzde 57 artışla 2,1 milyar dolar, endüstriyel mineraller yüzde 34 artışla 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı. En fazla artış yaşanan ürün grubu ise yüzde 73'lük artış ve 543 milyon dolar ihracatla ferro alyaj oldu.

“İzin süreçleri kısalırsa yeni rekorlar kırarız”

Maden sektörünün 2021 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, Türkiye’nin milli ürünler üreterek döviz girdisine dayalı, yüksek döviz rezervleri olan bir hedef ve politika güttüğünü söyledi.

Bu anlamda maden ihracatının 2021’de rekor kırarak 6 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Çetinkaya, “Bu rakamın yüzde 90’ı gibi büyük bir oranı yurt içinde net ihracata katkısı çok büyük bir şekilde kayda geçti. İthal girdisi olmayan ve döviz rezervlerinin kuvvetlenmesinde yüksek oranda pozitif katkısı olan sektörümüz, yatırım iştahıyla birlikte daha nice ihracat rekorları kırmayı hedefliyor. Bu bağlamda maden izin süreçlerinin bir an önce kısalması ile birlikte, kırmış olduğumuz rekoru en hızlı şekilde iki katına çıkaracağımıza inanıyorum. Şu anda 3-4 seneleri bulan izin süreçlerinin, eski hali olan 1 seneden çok daha az sürede çözülmesi en büyük beklentimiz. Eğer bunu yeniden sağlayabilirsek maden sektörü çok büyük ihracat rekorlarıyla Türkiye’nin döviz rezervlerine itici güç olmayı taahhüt edecektir.”