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Madencilik S.O.S veriyor

İzmir’de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi. Madenciler, sektörün önüne çıkarılan engellerin ‘yerli madencilik’ söylemi ile bağdaşmadığını belirtti.

Madencilik S.O.S veriyor
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