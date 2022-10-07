Madencilikte 35-40 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var

İmam GÜNEŞ – CARRARA

Fuarın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, İtalya’nın güneyinde yer alan beyaz mermerleriyle meşhur Carrara bölgesini, Domodossola ve Bergamo’da yer alan maden sahalarında incelemelerde bulundu.

Çetinkaya, dünyada madencilik faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü göstermek amacıyla İMİB olarak harekete geçtiklerini söyledi. Tasarımın, modanın, Rönesans’ın doğduğu ülke İtalya’da madencilik faaliyetlerinin tarım, turizm ve çevre ile bir arada yapıldığına dikkat çeken Çetinkaya, “Tarım veya maden ayrımı yapılmadan ülkeye değer katılıyor. Bugün 9 aylık ihracatımız 5 milyar dolara ulaştı. Yılsonunu 7 milyar dolara yakın bir ihracat ile tamamlamak istiyoruz. Ancak bugün Avrupa’da olduğu gibi madencilik yapmamız sağlansa, ruhsat alamadığımız, izin alamadığımız alanlarda çalışma yapabilsek 35-40 milyar dolara ulaşabiliriz. Çevreye de tarıma da son derece saygılıyız. Çevre-maden ayrımı yapmadan, doğaya saygılı bir anlayışla bu değeri ekonomimize kazandırabiliriz” dedi.

“Madenciliğin kurallarını yeniden yazmak istiyoruz”

Avrupa’da üzüm bağları, tarım alanları, göller, akarsular, şehir merkezleri ve madenlerin bir arada olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Ancak ülkemizde maalesef ki madencilik üzerine yapılan tüm algılar birini seçmek üzerine kurgulanıyor. Birini seçmek zorunda değiliz. İkisini birden, belli kriterlere uyarak bir arada yapabiliriz. Zaten madencilik ve tarımın, çatışan değil iç içe olan, birbiriyle sürekli yan yana hareket etmesi gereken iki sektör olduğunu söylüyoruz. İMİB olarak madenlere karşı olan derneklerle temasa geçmek istiyoruz. Tüm bu derneklerle iletişime geçtik. Olumlu ya da olumsuz dönüş olmadı. Onlara madenciliğin nasıl yapıldığını, nasıl yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Tüm bunların sonucunda onlarla birlikte madenciliğin kurallarını yeniden yazmak istiyoruz” diye konuştu.

“Madenciler Türkiye’de çevre katili olarak görülüyor”

Domodossola’da şehrin tam ortasında madencilik yapıldığını, tarihi eserlerin, akarsuların hemen yanında kontrollü madencilik faaliyetlerine izin verildiğini kaydeden Çetinkaya, şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği ve dolayısıyla İtalya’da çevre bilinci çok yüksek. Ancak Türkiye’de kamuoyu, toplumdaki örgütler, bazı çevreler tarafından yanlış yönlendiriliyor. Karar vericiler de bu baskının altında eziliyor. Tüm raporlar ve akademik çalışmalara rağmen karar vermekten çekiniyor. Madenciler ağır bir yükün altına giriyor. Tüm izinler alınmış olmasına rağmen Türkiye’de çalışmaları illegal olduğu gerekçesiyle durdurulan maden ocakları var. Hatta görev alanlarında olmamasına rağmen belediyeler dahi dava açıyor. Ancak bu faaliyetler Avrupa Birliği ülkelerinde herkesin dahil olduğu bir planlamayla yürütülüyor. Burada madenci olmak saygın bir meslek ama bizde çevre katilliği olarak görülüyor.”

İtalyan madenci: Doğaltaş olmazsa Carrara diye bölge olmaz

İtalya’nın güneyinde bulunan Carrara bir turizm bölgesi. Bölgede yer alan maden ocaklarından birinin sahibi olan Heike Giuntoni, bölgede 1200 kişinin istihdam edildiğini, ek olarak 800 kamyon şoförünün çalıştığı bilgisini verdi. Yılda 6 milyon ton beyaz mermer ürettiklerini söyleyen Giuntoni, “Maden ocaklarımıza turistler için safariler düzenliyoruz. Heykel ve ev eşyaları tasarlanıp satılıyor. Doğaltaş olmazsa Carrara diye bir bölge de olmaz. Burası turizmdeki gücünü madencilikten alıyor. Bölgede 1100 şirket, 190 maden ocağı var. Ocaklar, özel şirketlerin. Burada Roma döneminde çıkarılan toplam mermerin yüzde 5’i çıkarıldı. Hâlâ çıkaramadığımız yüzde 95’lik bölüm var. Yılda yaklaşık 10 milyar Euro hacim sağlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye, doğal taşta İtalya’ya dış ticaret fazlası veriyor

Dünyadaki 7 büyük doğal taş üreticisinden biri olan İtalya, küresel ihracat sıralamasında yüzde 11,5’lik pay ile 3’üncü sırada yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük doğal taş üreticisi olan ve markalaşma çalışmaları ile en yüksek fiyatlı satışlar yapan İtalya’ya dış ticaret fazlası veriyoruz. İtalya geçen yıl Türkiye’ye 13,5 milyon dolarlık ihracat yaparken, Türkiye’den 24 milyon dolarlık ithalat yaptı. İtalya ve Avrupa ülkelerine olan ihracatını geliştirmek isteyen Türk şirketler bu kapsamda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organize edilen Marmomac 2022 Fuarı’na 51’i milli katılım olmak üzere 146 firma ile çıkarma yaptı. 47 ülkeden 1168 firmanın katıldığı fuara ülkeler bazında en fazla katılım sağlayan üç ülkeden biri Türkiye oldu.