Madencilikte ÇED düzenlemesinden vazgeçildi

23 Ekim 2017

Maden izin başvurularında ilgili kamu kurumlarının üç ay içinde sonuçlandırılmayan görüşünün olumlu olarak kabul edilmesini öngören madde AK Parti'nin önergesi ile torba tasarıdan çıkarıldı.

Tasarının söz konusu maddesi, maden kanununa tabi çalışmalarda, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından üç ay içinde sonuçlandırılmayan izin başvurularıyla ilgili olumlu karar verilmiş sayılması ve buna göre işlem yapılmasını öngörüyordu.

İlgili görüşler maden üretiminin başlamasından önce çevresel etkilerinin ölçülmesi için kullanılan Çevresel Etki Değerleme Raporu'na (ÇED) baz oluşturuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç komisyonun bugünkü oturumunda yaptığı açıklamada "Önerge ile 54. madde tasarıdan çıkarılacak" demişti.

Maddenin çıkarılması yönünde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesine CHP, HDP ve MHP de imza attı.

Komisyonda geçen Cuma günü de görüşülen ancak oylanmayan söz konusu madde torba tasarının muhalefetten en çok tepki çeken maddelerinin başında geliyordu. Muhalefet maddeyi Anayasa'ya aykırı olduğu ve çevre etkisi gözetilmeden maden ruhsatlarının verileceği gerekçeleriyle eleştiriyordu.

Torba tasarının görüşmelerine plan bütçe komisyonunda devam ediliyor.