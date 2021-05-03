Madende istifa var, kabul yok: Maden sektör kuruluna yeni üyeler aranıyor

İMAM GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu’nda ocak ayında yaşanan istifa depreminin etkileri devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 12 kişiden oluşan yönetim kurulunda, aralarında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya da olmak üzere 8 kişi istifalarını sunmuştu. Sektör kurulunda iki üyesi bulunan Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği’nde (BAİB) yönetim düştüğü için maden sektör kurulunda da üyelikler düşmüş oldu. Bu yaşananların ardından kurulda istifa etmeyen iki kalmıştı. Bu süreci DÜNYA olarak, 13 Ocak’ta “TİM Maden Sektör Kurulu dayanışma için istifa etti’ haberi ile duyurmuştuk.

İstifa eden üyeler ‘dayanışma’ için istifa ettiklerini öne sürüyorlardı. Ancak istifaların perde arkasında temsiliyet tartışması yatıyordu. İstifa eden isimler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Konseyi’nde maden sektörünü temsil eden Rüstem Çetinkaya’nın tüm önemli toplantılarda sektörü temsil etmesinden rahatsızlık duyuyorlardı. Ancak TİM yönetmeliklerine göre bu çok normal bir durum. Sektör Kurulu’ndan istifa ederek, Çetinkaya’yı sektör konseyinden düşürebileceğini düşünen isimler, TİM’e bu konuda resmi başvurusunu da yaptı. TİM de, hem istifalar hem de temsiliyet sorununun çözümü için bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı’ndan tavsiye aldı. DÜNYA olarak ulaştığımız bu belgede bakanlığın yanıtı ise çok net: Birlik başkanları sektör kurullarının doğal üyesidir, istifa edemezler!

TİM'in gönderdiği yazıya göre Bakanlık, “Birlik yönetim kurulu başkanlarının 5910 sayılı kanun gereğince sektör kurullarının doğal üyesi olduğunu” belirterek, “Sektör kurulu üyeliklerinden ayrılmalarının ancak birlik yönetim kurulu başkanlığından ayrılmaları ile sağlanabileceğini” bildirdi.

İstifa etmeyen iki üye var

Maden Sektör Kurulu'nda belirttiğimiz gibi istifa etmeyen iki üye bulunuyor. Bu isimler, İMİB Başkan Vekili ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi olan Rüstem Çetinkaya ile İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Batal. İMİB Başkanı ve EMİB Başkanı'nın istifaları ise Bakanlık görüşünde de vurgulandığı üzere geçersiz. Buna göre kurulda şu an için 4 üye var. Sürecin en başında 12 kişilik yönetim listesine göre toplantı yeter sayısı için en az 7 üyenin olması gerektiği belirlenmişti. Kalan üç koltuk için ise ocak ayından bu yana kimse aday olmadı. Birlik seçimlerinin yapılmasına 1 yıl kaldı. Kalan süre zarfında ‘yeni üyeler bulunur mu yoksa sektör kurulu toplanamadan dönem biter mi’ sorusu sektörde merak konusu oldu.

Kurul ile konsey birbirinden bağımsız

Ticaret Bakanlığı’nın görüşünde “Sektörler Konseyi Üyelerinin TİM Genel Kurulu Delegeleri tarafından seçildiğine” dikkat çekilerek, “Sektörler Konseyi seçimlerinin sektörler kurullarının yapısı ile bir bağlantısının bulunmadığı, iki seçim sürecinin birbirinden bağımsız nitelikte olduğu ve ilgili sektör kurulu üyelerinin istifa etmesi halinin, sektör kurulu başkanlığı ya da başkan yardımcılığından istifa etmeyen Sektörler Konseyi üyesinin görevine herhangi bir surette etki etmeyeceğini mütalaa edildiği” vurgulandı.