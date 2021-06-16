Madene ‘danışman’ başkan adayı

İMAM GÜNEŞ

İSTANBUL - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) seçim çalışmaları başladı. Birliğin Nisan 2022’de yapılacak seçimleri için ilk aday eski başkanlardan Ali Kahyaoğlu oldu. Farklı tarihlerde 6 kez başkan seçilen Kahyaoğlu, 7’nci kez zafer kazanmayı hedefliyor. Kuzeniyle beraber kurduğu Naturelmar Madencilik’te bugün danışman görevinde bulunan Kahyaoğlu, maden sektörünün duayen ismi olarak sektöre de danışmanlık yapmayı amaçlıyor.

“Sektöre tecrübeli biri lazım”

Adaylığı ile ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Kahyaoğlu, başka başkan adaylarının da olacağını belirtti. Bu göreve talip olanları cesaretlerinden dolayı şimdiden kutlayan Kahyaoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Sektörün gelişmesi için tecrübeli birine ihtiyaç var. Sonuçta bir seçim olacak ve sektör kendisine en iyi hizmet edeceğini düşündüğü birini başkan seçecek. Ben girdiğim tüm seçimlerde kimseden oy sözü istemedim. Çünkü oyun sözü olmaz. Burada kriter, sektör için korkmadan, çekinmeden, masaya yumruk vurabilecek, her platfomda, her yerde sektörün menfaatlerini savunabilecek, ayrıca günün 24 saati arandığında sektör üyelerine cevap verecek birini seçmektir. Ben bu kriterlere uyduğumu düşünüyorum. Tüm sektördeki arkadaşlardan destek istiyorum. Çok olumlu, destek veren mesajlar ve telefonlar aldım. Demek ki, benim sektör için vermiş olduğum mücadeleyi unutmayan onlarca meslektaşım, dostum varmış. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar seçildiğim takdirde, sektöre daha çok hizmet edecek ve bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim.”

Aday sayısı üçe çıkabilir

2014 yılında İMİB Başkanı olan Kahyaoğlu’nun, yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı yönetimi düşmüş, görev süresinin bitimine 6 ay kala olağanüstü genel kurula gidilmişti. Yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Aydın Dinçer, eski başkanı Kahyaoğlu’nu geride bırakarak başkan seçilmişti. İMİB’te ilk resmi aday Ali Kahyaoğlu olurken, İMİB Başkanı Aydın Dinçer ve İMİB Başkanvekili Rüstem Çetinkaya’nın da seçimlerde aday olması bekleniyor.

Madene ara verince çiftlik kurdu

Ali Kahyaoğlu, 2017 yılında kaybettiği İMİB seçimlerinin ardından Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde çiftlik kurdu. Kurduğu Esat Bey Çiftliği'nde sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Kahyaoğlu, kimsesiz çocukları korucuyu anneleri ile birlikte çiftliğinde ağırlıyor. Çiftlikte tavuk, oğlak, eşek, at, köpek, ördek, kaz gibi birçok hayvan bulunuyor.