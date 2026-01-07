Maduro tutuklandı, kapüşonlu stokları tükendi: 11 bin 200 TL'den satılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta ABD güçlerince düzenlenen bir operasyonla ülkeden çıkarılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne götürüldü. Trump yönetimi tarafından paylaşılan ilk fotoğraflarda Maduro’nun üzerinde gri ve mavi eşofman takımları görüldü.

ABD merkezli bazı haber kaynaklarında, özellikle “Patriot Blue RTX” isimli mavi kapüşonlunun yer aldığı karelerin sosyal medyada hızla yayıldığı ve dikkatleri kıyafete çektiği belirtildi.

260 dolardan satılıyor

Maduro’nun viral olan kıyafeti, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldıktan sonra markanın ürünlerine olan talep inanılmaz derecede arttı. ABD’de yaklaşık 260 dolardan (11 bin 200 TL) satılan mavi kapüşonlun, birçok mağazada tüm beden ve stoklarla birlikte kısa sürede tükendi. Bazı haberlerde, ürünün karaborsaya düştüğü ve normal fiyatın çok üzerinde alıcı bulduğu bile ifade edildi.

“Patriot Blue RTX” için ön sipariş açıkladı

Eşofman takımlarından biri, Maine merkezli bir giyim firması Origin USA’ya ait “Patriot Blue RTX” kapüşonlu olarak tanımlandı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yoğun talebe dikkat çekti ve ürünün bahar aylarında gönderileceğini ancak şu anda ön siparişe açık olduğunu duyurdu.

Firma kurucusunun açıklamalarına göre, bu viral görüntü beklenmedik bir tanıtım etkisi yarattı ve marka telefon trafiğinde patlama yaşadı.

Bu durum, siyasi boyutu bir yana bırakıp bir moda ve tüketim olayı olarak yankı buldu. Sosyal medyada, bir devlet liderinin gözaltı anında giydiği kıyafetlerin bu kadar ilgi görmesi tartışmalara yol açtı. Bazıları bunun “Amerika’nın kültürel ve ticari propagandası” olarak yorumlarken, diğer kesimler ise sadece ironik bir internet fenomeni olarak değerlendirdi.