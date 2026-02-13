Mağazacılık devi iflas sonrası 9 mağazayı kapatıyor

Küresel lüks perakende sektöründe iflas dalgası büyürken, ABD’nin en köklü mağaza zincirlerinden Saks Global’den kritik bir küçülme kararı geldi.

Şirket, yeniden yapılanma kapsamında 9 büyük mağazasını kapatacağını duyurdu. Saks Fifth Avenue mağazaları kapanma listesinin büyük bölümünü oluştururken, şirketin önümüzdeki dönemde daha fazla mağazayı kapatabileceği belirtiliyor.

En ağır darbeyi aldı

Saks Global, ABD’de toplam 9 tam ölçekli mağazasını kapatma kararı aldı. Kapanacak mağazalar şunlar:

- Birmingham, Alabama

- Columbus, Ohio

- East Rutherford, New Jersey

- New Orleans

- Philadelphia

- Phoenix

- Richmond, Virginia

- Tulsa, Oklahoma

- Boston, Massachusetts

Kapanacak toplam 9 mağazanın 8’i Saks Fifth Avenue, yalnızca 1’i Neiman Marcus markasına ait olacak.

Şirket ayrıca yeniden yapılanma kapsamında 14 adet Fifth Avenue Club kişisel stil merkezini kapatacak. Sadece 2 merkez faaliyet göstermeye devam edecek. Florida Palm Beach’te yeni bir merkez açılması planlanıyor.

Bu adım, şirketin operasyonlarını daha kârlı lokasyonlara odaklama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Online markalar da yeniden yapılandırılıyor

Saks Global, dijital operasyonlarını da yeniden düzenliyor. Bu kapsamda; online-only ev ürünleri markası Horchow, Neiman Marcus’un e-ticaret ev ürünleri platformuna entegre edilecek. Şirket ayrıca geçtiğimiz ay indirimli fiyat segmentindeki mağazalarının büyük bölümünü kapatma kararı aldığını da açıklamıştı.

Mağazalar birbirine çok yakın çıktı

2024 yılında Saks Fifth Avenue ile Neiman Marcus’un birleşmesi, ABD’nin en büyük lüks perakende devlerinden birini oluşturmuştu. Ancak birleşme önemli bir sorunu da beraberinde getirdi. Şirketin yeniden yapılanma yöneticisi Mark Weinstein’a göre Saks ve Neiman Marcus mağazalarının yaklaşık yüzde 40’ı birbirine çok yakın konumda. Bazı mağazalar aynı alışveriş merkezlerinde bile bulunuyor. Bu durum şirketin kendi mağazaları arasında rekabet yaratıyor.

Weinstein, şirketin yalnızca diğer lüks markalar ve e-ticaretle değil, bazı bölgelerde kendi mağazalarıyla da rekabet ettiğini belirtti.