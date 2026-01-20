Mahalle marketi dev rakiplerine dayanamadı! Kapatma kararı sonrası halk üzgün

İngiltere’nin Ipswich kentindeki Bury St Edmunds kasabasındaki Spar marketi, yıllardır hizmet verdiği bölgede kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. 2 bin 400 markete sahip AF Blakemore tarafından işletilen mağaza 20 Şubat Cuma günü kepengini indirecek.

Yerel halkın sıkça uğradığı marketin kapanma kararı sosyal medyada büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Facebook kullanıcıları, mağazayı “toplumun köşe taşı” olarak nitelendirirken, kapanışın bölgedeki istihdamı da olumsuz etkileyeceğini savundu.

Kapanış dalgası büyüyor

İngiltere’de cadde üzerindeki birçok işletme kepenk indiriyor. Wilko’nun tamamen kapanmasının yanı sıra Poundland ve The Co-operative Group’un bazı şubeleri kapandı, Debenhams ise çok sayıda mağazasını elden çıkardı. Artan maliyetler, online rekabet ve alışveriş alışkanlıklarındaki değişim bu süreçte başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Tesco Express geliyor

Spar’ın kapanışıyla birlikte bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Tesco’nun aynı cadde üzerindeki 1 ve 3 numaralı dükkânlarda Tesco Express açmayı planladığı belirtiliyor. 2024’te onaylanan projeye göre mağaza alkol satabilecek ve 06.00-00.00 saatleri arasında açık olacak. Açılış tarihi ise henüz netleşmedi.