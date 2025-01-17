Mahfi Eğilmez, 24 yılın fotoğrafını çekti! 'Türkiye diğer ülkelerden geri kaldı!'

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, kendisina ait '21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi ve GOÜ Karşılaştırması' başlıklı blog yazısında Türkiye ile diğer ülkelerin bir karşılaştırmasını yaptı.

Eğilmez, Türkiye'nin 2000 ila 2023 yıllarında Gelişmekte Olan Ülkeler'le (GOÜ) benzer şekilde yüzde 5,1 büyüdüğü belirtti.

Diğer ülkere nazaran büyümede daha fazla dalgalanmanın 'ekonomi politikasındaki kararsızlıkların, sık değişikliklerin ve bilim dışına savrulmaların yarattığı istikrarsızlıklardan kaynaklandığını' kaydetti.

Eğilmez, Çin ve Hindistan ile birçok Afrika ülkesinin bulunduğu grup ortalamasına göre Türkiye'nin çok fazla üstünlük sağlayamadığını kaydetti.

Enflasyon üç kat fazla!

Dr. Mahfi Eğilmez, 24 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin enflasyonda inişli çıkışlı bir gelişme gösterdiğini belirterek "Dönemin ortalama enflasyonu yüzde 20,3 gibi yüksek bir enflasyon oranını işaret ediyor ki bu oran Türkiye’nin de aralarında yer aldığı GOÜ ortalamasının üç katından fazla bir oranı gösteriyor" diye yazdı.

Eğilmez, Türkiye’nin enflasyonla mücadeleyi dönemsel bir konu olarak algıladığını, seçimlerden sonra enflasyonla mücadeleye giriştiğini, seçimlerden önce seçimi kazanmak amacıyla bu mücadeleyi terk ettiğini kaydetti.

Cari açık ortalamanın üzerinde

Eğilmez, Türkiye'nin tasarrufların yetersizliği ve üretimde ağırlıklı olarak ithal girdi kullanmasının yüksek cari açığının bir nedeni olduğunu belirterek Türkiye’nin 24 yıllık sürede ortalama olarak GSYH’nin yüzde 3,4’ü kadar cari açık verdiğini ifade etti.

Deneyimli iktisatçı, "Büyüme verileriyle cari denge verilerini bir arada ele aldığımızda dönem boyunca aynı büyüme ortalamasına (yüzde 5,1) sahip olan Türkiye bu büyümeyi yüzde 3,4 oranında cari açıkla sağlarken GOÜ aynı oranda büyümeyi yüzde 1,4 oranında cari fazlayla gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Eğilmez, Türkiye'nin ortalama yüzde 45,8 oranında bir dış borç yükü oranı bulunduğunu, diğer ülkelerde bunun yüzde 29,9 olduğunu dile getirdi.

'24 yılda başarı yok'

Deneyimli iktisatçı şunları yazdı: "21’inci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna gelirken Türkiye’yi en önemli 4 makroekonomik gösterge açısından içinde yer aldığı GOÜ grubunun ortalamalarıyla karşılaştırdık. Bu karşılaştırmalar, Türkiye’nin, bu 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadığını içinde yer aldığı GOÜ grubunun ortalamasını geçmek bir yana çok geride kaldığını gösterdi. Uyguladığımız siyasal, sosyal ve ekonomik politikaların yanlış olduğu anlaşılıyor. Yüzyılın ikinci çeyreğine artık kesinlikle hukukun üstünlüğünü, güçler ayrımına dayalı demokrasiyi, bilime dayalı eğitimi getirecek, ekonomi politikası yanlışlarını giderecek, siyasetin teknik konulara hiçbir şekilde karışmamasını sağlayacak yeni bir modelle girmemiz gerektiği açık bir gerçek olarak karşımızda duruyor."