Mahfi Eğilmez: Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

TÜRK-İŞ’in Aralık ayına ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' verileri, asgari ücret tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını karşılamaya dahi yetmediğini vurguladı.

Eğilemez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TÜRK-İş raporuna göre Aralık ayı itibarıyla 4 kişilik bir aile için yalnızca gıda harcamalarını içeren açlık sınırı 30.143 lira oldu. 2026 yılı asgari ücreti 28.075 lira. Asgari ücretli 2026'ya açlık sınırının 2.068 lira altında bir aylık ücretle giriyor.