Mahfi Eğilmez, 'asgari ücret hesabının doğrusu'nu yazdı:

Eğilmez, yazısında TÜİK verilerine göre 2025 yılı ortalama enflasyonunun yüzde 35,91, yılsonu enflasyon tahmininin ise yüzde 30 olduğunu hatırlatarak 2025 başında net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin, yıl boyunca enflasyon nedeniyle eridiğini belirtti.

Eğilmez, 2026'ya girerken bu kaybı telafi edecek taban ücretin 30 bin 41 TL olduğunu, bunun üzerine 2026 enflasyonunun da eklenmesi gerektiğini ifade ederek, yılsonu enflasyonu esas alındığında bile bu tutarın 28 bin 735 liraya çıktığını vurguladı.

'33 bin ila 35 bin bandında olmalıydı'

2026 yılı için açıklanan net 28 bin 75 liralık asgari ücretin, bu hesaplamaların gerisinde kaldığını kaydeden Eğilmez, alternatif hesaplamalarla bu tutarın olması gereken seviyenin 33 bin 333 TL ve 35 bin 344 TL olarak hesaplandığını ortaya koydu.

Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

Mahfi Hoca, TÜRK-İŞ verilerine işarete derek Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırının 29 bin 828 lira, aralık ayı dahil edildiğinde ise yaklaşık 30 bin 500 lira seviyesine çıktığına dikkat çekti, 2026'da açlık sınırının enflasyon etkisiyle 35 bin 380 liraya ulaşabileceğini, buna karşın açıklanan asgari ücretin mevcut açlık sınırının bile altında kaldığını belirtti.

Eğilmez, kira ve yaşam maliyetlerinden örnekler vererek, dört kişilik bir ailenin 60 metrekarelik bir konutta ödeyeceği ortalama kiranın 2026 yılında 16 bin 391 liraya çıkacağını, bu tutarın asgari ücretin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini aktardı.

'Enflasyonun çözümü ücretliler ve emeklilerin üzerine yükseldi'

Değerlendirmelerini özetleyen Mahfi Eğilmez, "Açıklanan asgari ücret bırakın gelecek yıldaki açlık sınırını bu yılın açlık sınırının bile altında kalmış, enflasyonun çözümü bir kez daha ücretliler ve emeklilerin üzerine yükselmiştir" ifadelerini kullandı.