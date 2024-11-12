Mahfi Eğilmez 'Bazen bir istatistik verisi kitapların anlatamadığını anlatır' diyerek paylaştı

Dünya genelinde hukukun üstünlüğünü geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Washington DC merkezli ‘The World Justice Project’ geçen ay 2024 Dünya Hukukun Üsünlüğü Endeksi’ni yayınladı. Bu endeks içinde yer alan ‘Yolsuzluk Yokluğu’ adlı bir parametre ve sıralama da yer alıyor.

Duayen iktisatçı, eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez kendi adını taşıyan blogunda bugün yayınladığı makalede işte bu iki endekse vurgu yaptı.

“Hukukun üstünlüğü; hesap verebilirlik, adil hukuk, açık hükümet ve erişilebilir tarafsız adalet olarak sıralanan dört evrensel ilkeyi sağlayan sürdürülebilir bir yasalar, kurumlar, kurallar ve toplum mutabakatı sistemidir.”

WJP’nin yukarıda anılan hukukun üstünlüğü tanımını aktararak yazısına başlayan Mahfi Hoca’nın aktardığı endekslerde durum şöyle:

Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde lider Danimarka. 142 ülkenin bulunduğu listede Türkiye 117’nci sırada yer alıyor. Yolsuzluk Endeksi’nde de ilk sırada Danimarka bulunuyor. Türkiye’nin sıralaması ise 78.

Tabloda yer alan Arjantin, Çin ve Rusya’ya dikkat çeken Mahfi Eğilmez, “Üçü de hukukun üstünlüğü açısından Türkiye’den iyi durumda. Sadece Rusya yolsuzluk yokluğu endeksinde bizden kötü durumda bulunuyor” bilgisini paylaştı.

Mahfi Eğilmez’in WJP raporundan aktardığı anekdotlar şu şekilde:

* Hukukun üstünlüğü endeksindeki ilk 10 ülke sırasıyla şöyle: Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda, Estonya.

* Yolsuzluk yokluğu endeksindeki ilk yirmi ülke de aşağı yukarı aynı ülkeler. Sadece Estonya’nın yerini Hong Kong almış.

* Estonya (20 bin 245 dolar) dışında ilk onda yer alan bütün ülkelerin kişi başına geliri (cari fiyatlarla) 40 bin doların üzerinde.

Dr. Mahfi Eğilmez yazısını şöyle sonladırdı:

* Hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukların önlenmesiyle gelişmişlik arasında net bir bağ olduğunu yıllardır vurguluyoruz ve yine yıllardır yapısal reformların ilk başlatılması gereken alanın hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

* Bazen bir istatistik verisi kitapların anlatamadığını anlatır.