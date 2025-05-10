Mahfi Eğilmez: “Dünya Trump’la birlikte merkantilizime koşuyor”

Hamide HANGÜL

Zirve kapsamın­da yazarımız, SEPAM ve FODER Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ada, “Dijitalleşme ve Fintek’in Sermaye Piyasalarına Etkisi” ko­nulu panelde moderatörlük yap­tı. Zirvenin açılışında konuşan ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, dünyada belirsizliklerin arttığı­na işaret etti. Eğilmez, “Dünya­da toplanan verilerle oluşturulan dünya belirsizlik endeksi, son dö­nemde inişli çıkışlı. ABD Başka­nı Trump tarifeleri de derken son dönemde bu iyice arttı. Eğilim hep yukarıya doğru. Yani dünya­da belirsizlik sürekli artıyor” di­ye konuştu.

Karar almak zorlaştı

Belirsizliklerin ise insanla­rın karar almasını zorlaştırdığını dile getiren Mahfi Eğilmez, “Bi­zim işlerimiz belirsizliğe çok ge­lecek işler değil. Bakıyorum VIX endeksi var, o da çok inişli çıkışlı, şimdilerde ise biraz düzeldi. PMI Endeksleri de hep belirsizliklere işaret ediyor. Son dönemde Ame­rika’dan, Almanya’dan, Japon­ya’dan gelen veriler hakikaten kararsızlık ortamının yaratıldığı bir duruma işaret ediyor” ifade­lerini kullandı. Ticaret savaşla­rına da değinerek ABD Başkanı Trump’ın tarifelerine vurgu ya­pan Eğilmez, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Trump, ikinci defa baş­kan oldu ve tarife işine girdi. Buna girmesinde, Çin’in çok uzun za­mandır kurları düşük tutarak ih­racatını arttırmasında, Amerika üzerinde de sıkıntılar olmasının bir etkisi var. Ancak bunun mü­cadelesi böyle olmamalıydı. Dün­ya Ticaret Örgütü aracılığı ile ya­pılmalıydı. ABD onu çalıştırmadı, onun oyunculuğuna izin verme­di, dolayısıyla sonunda onun aley­hine dönünce de böyle bir iş gel­di. Yani, Trump’la birlikte dünya yeni bir Merkantilizim (milliyet­çi ekonomi) diyebileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi onu takip ederler mi bilmiyorum.”

“Ayak uyduramazsa Avrupa ve ABD dağılır”

Avrupa’nın da sıkıntılı olduğu­nu, büyümeye dönemediğini ve nüfusun da yaşlandığına işaret eden Eğilmez, Avrupalı otomo­tiv şirketlerinin elektrikli araçlar konusunda Çin’le rekabet ede­mediğine dikkat çekti. AB’nin Al­manya ile birlikte sıkıntıya gir­diğini ifade eden Eğilmez, “Çün­kü Almanya, gerçekten oranın lokomotifidir. Buradan çıkar­lar ancak, nüfus yaşlanıyor. Ya­ni ‘oturup icat çıkar’ artık onlar geride kalıyor. Çin öyle değil, nü­fusu genç. Çin’in inanılmaz bir yaratıcılığı var. Çin’de küçücük çocuklar belediye okullarında ye­meklerini kendileri yapıyorlar, marangozluk öğreniyorlar. Bir yandan bilim öğrenirken, bir yan­dan da yeteneklerini geliştirecek şeyler öğreniyorlar. Yani burala­ra ayak uyduramazsa Avrupa’sı, Amerika’sı hepsi dağılıp gidecek” şeklinde konuştu.