Mahfi Eğilmez, Ecevit'li teftiş anısını anlattı: Liyakatin önemini ihmal edenlere ithaf etti

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez kişisel blogunda 1978 yılında yaşadığı bir teftiş sürecine dair anısını paylaştı.

Mahfi Eğilmez, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda görevli olduğu sırada Maliye Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendisine gizli ibareli bir yazı verildi. Yazı, Başbakan Bülent Ecevit imzasını taşıyor ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı’nda çeşitli satın alma ve ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının incelenmesini talep ediyordu.

Yazı, Ecevit tarafından Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’na gönderilmiş, Bakan da yazıyı “müfettiş görevlendirilmesi” notuyla Teftiş Kurulu’na havale etmişti. Görevlendirilen Mahfi Eğilmez ve meslektaşı Toper Çağlayan, önce Ankara’daki dosyaları, ardından Urfa’daki yerinde uygulamaları inceledi.

Eğilmez’in ifadesine göre, bazı küçük eksiklikler dışında herhangi bir usulsüzlük ya da yolsuzluk tespit edilmedi. İncelemeler sonunda, Eğilmez ve Çağlayan tarafınfan yolsuzluk ya da usulsüzlük tespit edilmediği belirtilen bir rapor hazırlandı. Rapor, “herhangi bir soruşturma açılmasını gerektirecek bir işlem olmadığı kanaatine varılmıştır” cümlesiyle tamamlandı ve Teftiş Kurulu’na teslim edildi.

Ecevit'le yaşadıklarını anlattı

İki gün sonra, Mahfi Eğilmez Teftiş Kurulu Başkanı tarafından yeniden çağrıldı. Bu kez Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu da sürece dâhil oldu. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Mahfi Eğilmez ve Teftiş Kurulu Başkanı’nı Başbakanlık’a götürdü.

Eğilmez, Ecevit’in raporu detaylı biçimde incelediğini, birçok yerin altını çizdiğini ve yazının sonunda kendisine teşekkür ettiğini belirtti.

Eğilmez, Ecevit'in odasında yaşanılanları şöyle anlattı:

"Başbakanlığa geldiğimizde özel kalem müdürü bizi makam odasına aldı. Ziya Bey önde, başkan arkada, ben en arkada Ecevit’in makam odasına girdik. Ecevit bizi görünce ayağa kalktı, masasının yanından geçip karşımıza geldi, elinde bizim raporun dosyası vardı. İçimden “memuriyetin sonuna geldik sanırım” diye geçirdim. Ecevit, hepimizin tek tek elini sıktı, hatırımızı sordu.

Dosyayı açtı, birçok yerinin satır altları çizilmiş, sayfaların yanına notlar alınmıştı. Raporun son cümlesini yüksek sesle okuduktan sonra bana döndü: “Bu raporu siz yazmışsınız bir arkadaşınızla beraber değil mi” diye sordu. “Evet, efendim” dedim şaşkınlıktan biraz da kekeleyerek. “Sizi tebrik ederim, hiçbir etki altında kalmadan objektif bir değerlendirme yapmışsınız. Ben bu müsteşarı bilirim, kendisi dürüst bir insandır, ama hakkında ihbar ve şikâyetler olunca tarafsız bir inceleme yaptırmayı uygun gördüm. Siz de bunu gerçekten tarafsız biçimde yapmışsınız, teşekkür ederim” dedi sonra Ziya Bey’e döndü “işte maliye müfettişleri böyledir, bir etki altında kalmadan değerlendirme yaparlar, siz de bilirsiniz” dedi."

'Liyakatin önemini ihmal edenlere ithaf ediyorum'

Eğilmez yazısının son bölümünde sonradan öğrendiğim bir başka şey de şuydu diyerek teftiş sürecninin ana nedenini açıkladı. Eğilmez "Müsteşar, Demirel tarafından atanmış ve Halk Partililer, Ecevit’in öyle bir isteği olmadığı halde, yerine Halk Partili birisinin atanmasını istiyorlarmış. Bizim yazdığımız rapor, Ecevit’in, partililerin bu isteğini reddetmesine dayanak olmuş" dedi

Eğilmez, yazısını şu cümleyle bitirdi:

"Eski Türkiye’den kalma bu anıyı, dönemin sıkıntı ve zorluklarına, yaşanan petrol şoklarının ve ABD’ye kafa tutarak yapılan Kıbrıs çıkartması sonrası Türkiye’ye uygulanan ağır ekonomik ve mali ambargoların yol açtığını görmezden gelerek “eski Türkiye’de kuyruklar vardı” diye dalga geçenlerle liyakatin önemini ihmal edenlere ithaf ediyorum."