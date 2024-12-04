Mahfi Eğilmez, 'en büyük korku' diyerek duyurdu! Merkez Bankası'nın faiz kararında asıl endişe...

Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayında vereceği faiz kararı ve enflasyon konusundaki görüşlerini paylaştı. Eğilmez, enflasyonun beklenen seviyeye inememesi nedeniyle faiz indiriminin riskli olacağına dikkat çekti.

Eğilmez, "Aralık ayında faiz indiriminden uzaklaştım. Şu an yüzde 40 civarına ulaşmamız gerekiyordu, ancak bunu başaramadık. Enflasyonda yüzde 40'lar seviyesine inemedik, dolayısıyla faiz indirimi yapılmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Faiz indiriminde "en büyük korku"

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını indirip ardından artırmak zorunda kalmasının büyük bir risk oluşturduğunu belirten Eğilmez, "Aralık için Merkez Bankası'nın beklentisi diyelim ki yüzde 45. Yüzde 50 faiz yüzde 45 enflasyon. İndirdiğin zaman yeniden çıkaramayabilirsin. En büyük korku o. Sorunumuz Merkez Bankası'nın faizi indirdiği zaman artırıp artırmayacağı endişesi" dedi.

Ekonomik görünüm ve reel sektör

CNBC-e’de yayımlanan bir ekonomi programında konuşan Eğilmez, reel sektör ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) faiz indirimi yönündeki baskısına da dikkat çekti:

"Ortada reel sektörün ciddi bir baskısı var. Bu baskıya ne kadar dayanılabilir bilmiyorum. Ancak faizi indirirsek, ekonomik dengeyi sağlamak çok zorlaşabilir."

Dolarizasyon azalıyor

Eğilmez, dolarizasyon oranının yüzde 42,5 seviyesine indiğini belirterek, "Bir dönem yüzde 77’ye kadar çıkmıştı. Şimdi kur sabit kaldığı için insanlar TL mevduatına dönüyor. TL’den alınan faiz bir nevi döviz faizi gibi işliyor" şeklinde konuştu.

Büyüme verileri ve stagflasyon riski

Eğilmez, Türkiye ekonomisinin yüzde 2,1 büyüme performansını değerlendirerek şunları söyledi:

"İki çeyrek üst üste küçülme yaşandı. Bu teknik resesyona işaret ediyor, ancak stagflasyon için büyümenin sıfır olması gerekirdi. 2,1 yerine sıfır büyüme gelseydi, tam anlamıyla stagflasyon diyebilirdik."