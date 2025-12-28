Mahfi Eğilmez eski market broşürünü açtı, gerçek enflasyon ortaya çıktı: Aynı sepet 20 kat pahalı

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı yazısında gıda fiyatlarında son 9 yılda yaşanan artışı gözler önüne serdi.

Eğilmez, evinde bulduğu Mart 2017 tarihli bir market broşüründeki fiyatları, aynı marketin güncel internet fiyatlarıyla karşılaştırarak bir tablo hazırladı.

Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

Karşılaştırmada, 2017 yılı fiyatları ile 2025 yılı fiyatlarını yan yana getiren Eğilmez, tabloda yer alan gıda ürünlerinin toplam fiyatının 9 yılda yaklaşık 20 kat arttığını hesapladı. Buna karşılık, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksinin ise aynı dönemde 17 kat arttığı görüldü.

Eğilmez'in paylaştığı broşüre göre fiyatı en fazla artan ürünler yoğurt, ceviz içi ve ayçiçek yağı olurken, fiyat artışı en sınırlı kalan ürünler ise yumurta, makarna ve çay olarak kaydedildi.