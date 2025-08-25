Mahfi Eğilmez KKM maliyetini hesaplamıştı... Prof. Dr. Hakan Kara 'Hesaplamaların hepsi eksik' dedi!

Kurdaki oynaklığa karşı Aralık 2021'de devreye giren ve 23 Ağustos itibarıyla resmen sona eren KKM'de maliyet hesaplarına yönelik tartışmalar arttı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla KKM'nin maliyetine dair yapılan maddi hesaplamaların hepsinin eksik olduğunu söyledi.

Kara, bu hesabın yapılabilmesi için KKM olmasaydı ne olurdu sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"KKM olmasaydı o dönemde kur daha fazla sıçrar, hazine faiz ödemesi artar, büyüme daha düşerdi. Bunları katmadan düz maliyet hesabı sağlıklı değil."

Mahfi Eğilmez maliyet hesabı yapmıştı

Kara'nın maliyet hesabı yapılamaz yorumlarına karşın, Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez kendi adını taşıyan blogunda, "KKM'nin Maliyetinin Hesaplanması" başlıklı bir yazı yayımladı.

Eğilmez yazısında KKM’nin üç yıllık maliyetinin 58,9 milyar dolara ulaştığını tahmin ettiğini ve toplam yükün 70 milyar doları bulabileceğini ifade etti.

Eğilmez yazısında KKM'ye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonun yükseldiği bir ortamda faizi iki puan yükselterek ve ne Hazine’ye ne de TCMB’ye maliyet yüklemeden çözülecek bir ekonomik sorunu son derecede yanlış bir şekilde muhtemelen 70 milyar dolar dolayına ulaşacak bir maliyetle çözmek en ciddi ekonomi politikası hatalarından birisi olarak tarihe geçmiştir."