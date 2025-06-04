Mahfi Eğilmez 'Lütfen dikkatli olun' diyerek takipçilerini uyardı!
Deneyimli iktisatçı takipçilerini sosyal medya dolandırıcılarına karşı bir kez daha uyardı. Adının kullanılarak sahte yatırım tavsiyesi paylaşımları yapıldığını ifade eden Mahfi Hoca, “Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, böyle hesaplarım yok. Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun” mesajı paylaştı.
Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yorum ve analizleri yakından takip edilen deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medyadan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Mahfi Hoca, sosyal medyada adının kullanılarak yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi paylaşımlar yapılmaya devam ettiğini ifade etti.
Geçmişte pek çok kez uyarıda bulunduğunu anımsatan Mahfi Eğimez, “Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, böyle hesaplarım yok. Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun” paylaşımı yaptı.
Sanki yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi sosyal medyada adıma bir takım paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 4, 2025
Sevgili dostlar defalarca yazdım ama bir daha yazayım ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, böyle hesaplarım yok. Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun.