Mahfi Eğilmez 'Lütfen dikkatli olun' diyerek takipçilerini uyardı!

Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yorum ve analizleri yakından takip edilen deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medyadan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Mahfi Hoca, sosyal medyada adının kullanılarak yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi paylaşımlar yapılmaya devam ettiğini ifade etti.

Geçmişte pek çok kez uyarıda bulunduğunu anımsatan Mahfi Eğimez, “Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, böyle hesaplarım yok. Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun” paylaşımı yaptı.