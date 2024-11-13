Mahfi Eğilmez Merkez'in yükselen enflasyon tahminiyle fikir değiştirdi: Faiz indirimi için...

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında cari dengeden enflasyona kadar Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeleri yorumladı. Eylül ayında açıklanan enflasyon verilerinden sonra faiz indirimi düşüncesini desteklediğini belirten Eğilmez, Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporuyla birlikte artan enflasyon tahminleri sonrasında bu fikrini değiştirdiğini açıkladı.

Eğilmez, “Ocak ayını görmeden faiz indirimi konusunda konuşmak zor. Mevcut veriler ışığında, bu yıl için faiz indirimi doğru olmaz” dedi.

Türkiye'nin cari işlemler dengesinde son yıllarda önemli bir iyileşme olduğunu vurgulayan Eğilmez, dış ticaret açığının azalmasının olumlu olduğunu ancak ithalatın düşmesiyle büyüme hızının da yavaşladığını belirtti.

Eğilmez, ayrıca enflasyonun yükselmesine rağmen yılın sonuna doğru düşüş beklentisiyle Ocak ayının faiz kararları açısından kritik bir dönem olacağını ifade etti.

Gelecek yılın asgari ücret artışına yönelik hesaplamaları değerlendiren Eğilmez, çalışanların satın alma güçlerini korumasının önemine dikkat çekerek, artış oranının enflasyon karşısında korunması gerektiğini savundu.

Trump'ın yeniden seçilme ihtimaliyle Türkiye-ABD ilişkilerine dair de olumlu beklentiler olduğunu belirten Eğilmez, ekonomik politikaların etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.