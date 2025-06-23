Mahfi Eğilmez: Piyasalar Hürmüz gerilimine duyarsızlaştı

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez, İran Parlamentosu'ndan geçen "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması" kararına ilişkin olarak piyasalarda sınırlı tepki oluşmasını "piyasa aldırmazlığı" kavramıyla yorumladı.

Geçmişte benzer haberlerin petrol, altın ve döviz piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açtığını hatırlatan Eğilmez, bugün ise etkilerin sınırlı kaldığına dikkat çekti. Sosyal medyada X hesabından açıklamada bulunan Eğilmez, “Petrol fiyatı artıyor ama beklenen sıçramalar yaşanmıyor. Çünkü piyasalar bu tür krizlerin ya kısa süreceğini ya da askıda kalacağını öngörüyor” dedi.

Eğilmez'in paylaşımı şu şekilde:

"Bundan 10 yıl önce Hürmüz Boğazı'nın kapanacağına ilişkin bir dedikodu çıksa petrol fiyatı uçar, altın yükselir, dolar düşerdi. Şimdi dedikodudan çok öteye şeyler olsa da etkiler daha sınırlı kalıyor. Piyasalar artık bu tür gel gitlere, şoklara, dur kalklara o kadar alıştı ki bir çeşit muafiyet edindi. Etki olmuyor mu, oluyor. Mesela petrol fiyatı yükseliyor ama eskiyi hatırlayarak yorum yapanların tahmin ettiği gibi 100 dolara ulaşmıyor. Çünkü piyasalar, bu tür gerilimlerin uzun sürmeyeceğini ya kısa sürede çözüleceğini ya da bu haliyle askıda bırakılacağını artık öğrendi. Ben buna 'piyasa aldırmazlığı' adını vermiştim. Bu aldırmazlık piyasadaki fiyatları, alış verişi anormal değişikliklerden bir ölçüde koruyor. Yine de işin içinde Trump olduğunu unutmamak gerekir."