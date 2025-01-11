Mahfi Eğilmez sayılarla konuştu: Sahiden Almanya bizi kıskanıyor mu?

Ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendisine ait blog sayfasında 'Gerçek Ötesi' başlıklı bir yazı yayınlayarak güncel enflasyon ve işsizlik tartışmalarına değindi.

Eğilmeaz, 'gerçek ötesi' kavramının (post truth) ilk kez oyun yazarı Steve Tesich tarafından 1992 yılında The Nation Dergisinde yayınlanan “Yalanlar Hükümeti” başlıklı bir makalede kullanıldığını anımsattı.

Oxford Sözlüğü'nün bu kavramı açıklarken “Belirli koşullar altında kamuoyu oluşturmada kişisel inançlar ve duygular, objektif gerçeklerden daha etkileyicidir” ifadelerini kullandığını aktaran Eğilmez, 'gerçek söylese bile gerçek ötesini tercih etmiş insanların ikna edilemediğini' kaydetti.

Ekonomi örneğini verdi

Eğilmez, uzun süredir gerçeklerin farklı anlatıldığı ve farklı gösterildiği bir ortamda yaşınıldığını, benzer bir durumun da ekonomi alanında sıklıkla yaşandığını ifade etti.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Ne var ki ekonomide gerçek durumu saklamak, değiştirmek o kadar kolay değil. Çünkü insanlar o durumu her gün yaşıyorlar. Örneğin enflasyon şu kadar, işsizlik oranı bu kadar dediğinizde hemen itiraz ediyor ve ikisinin de hükümetin açıkladığı oranın çok üzerinde olduğunu dile getiriyorlar. Üstelik bunu fanatik taraftar konumunda olanlar bile söylüyor. Bu alanda çok ilginç bir durum var yalnız: Bazı insanlar geçinemediklerini, işsiz kaldıklarını söylese de bir yandan da Almanya’nın bizi kıskandığına inanıyor. Almanya’da ortalama kişi başına gelirin bizdekinin yaklaşık dört katı olduğunu söyleseniz bu kez size kuşkuyla bakıyorlar.

Taraftarlık, eleştirel yaklaşım yerine fanatikliğe dönüştüğünde tarafında yer aldığı kişilerin söylediği her şeyi doğru kabul edenler çıkar. İşte bu da gerçek ötesini tercih durumudur. Burada gerçeği ne kadar anlatırsanız anlatın hatta kanıtlayın yine de gerçek ötesini tercih edenler çıkar. Gerçek ötesinden daha sorunlu mesele gerçek ötesini terciht sorunudur. Çünkü bu, insan aklını esir alır ve tedavisi zor ruhsal hastalıklardan birisine dönüşür."

